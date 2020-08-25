Лукашенко потребовал обеспечить выплаты пенсионерам Белоруссии
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Президент республики Александр Лукашенко заявил об этом на встрече с главой Минфина Юрием Селиверстовым. Ежемесячно пенсионеры Белоруссии должны получать выплату, которая будет составлять около 40% от среднего дохода.В источнике
С чего всё началось
Он также задал чиновникам вопрос о влиянии формирования бюджета на зарплаты, отметив, что у бюджетников они должны составлять 80% от средних по стране, передаёт
БелТА.
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