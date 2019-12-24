Энергетика
Московский КомсомолецЛукашенко потребовал от России газовых льгот за Чернобыль
Александр Лукашенко заявил, что намерен искать альтернативу российскому газу и нефти. По словам белорусского президента, это произойдет, если не удастся решить с Москвой вопрос стоимости углеводородов.
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Я точно так поступлю. Я буду искать альтернативу, а ее все равно надо искать. И я это не скрываю, я это от руководства России не скрываю.
с чего всё началось
Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Эхо Москвывчера в 06:23
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Лукашенко о сниженных ценах на газ: Мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах гнили вместе
КП - Беларусьвчера в 07:03
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Энергетика
Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»
По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Политика
Лукашенко не подпишет 31-ю карту интеграции с Россией
Например, президент повторяет, что «31-я карта» (единая валюта и наднациональные органы) – якобы за скобками интеграции, и это согласовано с Путиным.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
Общество
В «Современнике» рассказали об остающейся в больнице Волчек
Состояние художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек не изменилось, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря театра Елены Волковой.
Армия и оружие
Турция направила РФ «жесткое» послание из-за ситуации в Идлибе
Турция решила направить Российской Федерации «жесткое» послание в связи с «нападениями» на занятый протурецкими боевиками Идлиб правительственных сирийских войск.
Происшествия
Россиянин пришел в приемную ФСБ на Лубянке и оказался в психбольнице
Россиянин в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в столице.
Политика
Скончался президент Академии военных наук Махмут Гареев
В возрасте 96 лет скончался Махмут Гареев, который на протяжении 20 лет возглавлял Академию военных наук.
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ держали под прицелом израильские F-16
По сообщению портала «Discover24»,который ссылается на сообщения неназванных СМИ, корабли российского ВМФ, находящиеся в территориальных водах Сирии, предотвратили атаку израильской авиации.
Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Армия и оружие
Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию
Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
Армия и оружие
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Общество
Москвичам пообещали небольшой снег
В конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой».
Политика
Опрос: большинство европейцев выступают за улучшение диалога с Россией
Большинство жителей Германии, Италии, Франции и Великобритании выступают за налаживание диалога Европейского союза с Россией.
Футбол
Александр Дюков: «Судьбу Егорова решит судейский комитет»
Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС сказал о будущем главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
Хоккей
Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею
26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу о гнилом мясе в Тольятти
Напомним, ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (" Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей").
Политика
На сербском участке «Турецкого потока» завершили укладку труб
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".
Здоровье
Что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году
В третьем чтении был принят закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2020 году с последующим увеличении в 2021 и 2022 годах.
Общество
В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Энергетика
Цены на бензин в России в 2019 году выросли в среднем на 3%
Ситуация с ценами на бензин по итогам года на внутреннем рынке благоприятная, стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3%. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".
Происшествия
На трассе «Скандинавия» после массового ДТП ввели реверсивное движение
Повреждённые машины частично заняли проезжую часть. Было решено организовать реверсивное движение транспорта.
Происшествия
В Иране разбился МиГ-29. Пилот погиб
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Иране. Боевая машина упала в горах рядом с городом Ардебиль, что на северо-западе страны.