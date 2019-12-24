Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЛукашенко потребовал от России газовых льгот за Чернобыль

Александр Лукашенко заявил, что намерен искать альтернативу российскому газу и нефти. По словам белорусского президента, это произойдет, если не удастся решить с Москвой вопрос стоимости углеводородов.
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Александр Лукашенко
Я точно так поступлю. Я буду искать альтернативу, а ее все равно надо искать. И я это не скрываю, я это от руководства России не скрываю.
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News.ruвчера в 06:59

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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