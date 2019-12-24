Общество

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Лукашенко напомнил, что по Белоруссии проходит три трубы нефтепровода «Дружба».
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Александр Лукашенко
Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально — я заберу реверсом вторую трубу. У вас останется одна. Вы поставляете под 70 миллионов тонн по этим трубам, качаете нефть на западный премиальный рынок. Если я забираю две трубы, у вас останется для прокачки 20 миллионов, но не 60
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