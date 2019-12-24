Общество
Московский КомсомолецЛукашенко потребовал от России газовых льгот за Чернобыль
Александр Лукашенко заявил, что намерен искать альтернативу российскому газу и нефти. По словам белорусского президента, это произойдет, если не удастся решить с Москвой вопрос стоимости углеводородов.
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с чего всё началось
Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Эхо Москвывчера в 06:23
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Лукашенко о сниженных ценах на газ: Мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах гнили вместе
КП - Беларусьвчера в 07:03
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Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Биатлон
Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
Происшествия
Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП
Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Спорт
Почему Первый канал резко убрал из эфира трансляцию лыжных гонок
Неудача российских команд в квалификации заставила Первый канал пересмотреть сетку вещания и отказаться от прямой трансляции финальных забегов.
Происшествия
Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска
Кино
Трамп рассказал о съемках в фильме «Один дома 2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было честью принять участие в съемках в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
Футбол
Звездный футболист Денис Черышев прилетел на Алтай отдохнуть
Спорт
Нурмагомедов указал на виновных в отстранении России от соревнований
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных турнирах на четыре года, а также запретил стране принимать подобные соревнования на своей территории.
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Общество
В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды
Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта.
Происшествия
Брянец застрелил жену и покончил с собой
Общество
Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд
Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд. Работы по прокладке труб приостановлены из-за санкций США.
Общество
Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию
Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Авто
«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada
Общество
Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК
Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Фигурное катание
Состав сборной России на чемпионат Европы станет известен 29 декабря
Президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что состав национальной сборной на чемпионат Европы станет известен 29 декабря.
Армия и оружие
Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Шоу-бизнес
Тигран Кеосаян пришел к Борису Корчевникову с двумя женами
Известный кинорежиссер Тигран Кеосаян пришел в студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевнику с двумя женами.
Наука
Дрон на спирте провел в воздухе 12 часов
Аппарат проработал в воздухе почти 12 часов, что является рекордом. Об этом сообщил South China Morning Post.