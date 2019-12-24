Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

с чего всё началось

Александр Лукашенко заявил, что намерен искать альтернативу российскому газу и нефти. По словам белорусского президента, это произойдет, если не удастся решить с Москвой вопрос стоимости углеводородов.

Лукашенко потребовал от России газовых льгот за Чернобыль

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