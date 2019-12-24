Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЛукашенко потребовал от России газовых льгот за Чернобыль

Александр Лукашенко заявил, что намерен искать альтернативу российскому газу и нефти. По словам белорусского президента, это произойдет, если не удастся решить с Москвой вопрос стоимости углеводородов.
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с чего всё началось

Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Эхо Москвывчера в 06:23

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Политолог оценил слова Лукашенко о поиске альтернатив газу из РФ

Телеканал 360°вчера в 10:50

Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену

Эхо Москвывчера в 06:23

Белоруссии напомнили об опыте Украины в поиске альтернатив российскому газу

ФАНвчера в 08:07

Лукашенко готов искать альтернативу российскому газу

Газета.Ruвчера в 07:18

Белоруссия может найти альтернативных поставщиков нефти и газа — Лукашенко

REGNUMвчера в 07:07

Белоруссия будет искать альтернативу поставкам газа и нефти из РФ

News.ruвчера в 06:59

Пригрозившему России Лукашенко напомнили провал попыток Украины покупать газ в Европе

Царьградвчера в 09:23
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 03:40, Ашберн

Лукашенко о сниженных ценах на газ: Мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах гнили вместе

КП - Беларусьвчера в 07:03
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Lenta.ru 03:25
Общество

В театре рассказали о состоянии Галины Волчек

Состояние художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек остается стабильным, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.
РИА Новости 03:33
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Известия вчера в 14:37
Общество

Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
RT на русском 02:27
Политика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 03:23
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Политика

Сербия завершила на своём участке укладку труб «Турецкого потока»

RT на русском 03:12
Общество

РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках

В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.
РБК 00:42
Политика

Козак допустил компромисс в ситуации с «Северным потоком — 2»

Вице-премьер России Дмитрий Козак прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении «Северного потока — 2».
RT на русском 03:36
Общество

Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение

Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
ТАСС 02:08
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
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Козак рассказал о росте цен на бензин в России в 2019 году

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3% в 2019 году.
RT на русском 03:28
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
Происшествия

Из-за массового ДТП на «Скандинавии» запустили реверсивное движение

Как передает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", из-за ДТП на дороге было организовано реверсивное движение транспорта.
Online47.ru 03:35
Общество

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО

Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство, а за несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50 – 200 тыс. руб. Таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, считают в РАТЭК.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Политика

Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет

Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM вчера в 17:34
Армия и оружие

Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию

РИА Новости 02:17
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Социологи выяснили предпочтения жителей России на выборах в Госдуму

Напомним, на выборах в Государственную думу РФ VII созыва, состоявшихся в 2016 году, «Единая Россия» набрала по списку 54,2% голосов.
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Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Упавший в тайге в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением на восьмикилометровой высоте самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль.
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Политика

Посол Ирана призвал бороться с «экономическим терроризмом» США

Иран и Россия, против которых Вашингтон ввел санкции, должны вместе противодействовать "экономическому терроризму" США, заявил РИА Новости новый посол ИРИ в Москве Казем Джалали.
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Москвичам рассказали о снеге в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве может выпасть долгожданный снег.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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