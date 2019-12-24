Общество
Московский КомсомолецЛукашенко потребовал от России газовых льгот за Чернобыль
Александр Лукашенко заявил, что намерен искать альтернативу российскому газу и нефти. По словам белорусского президента, это произойдет, если не удастся решить с Москвой вопрос стоимости углеводородов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Эхо Москвывчера в 06:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Показать все источники
Лукашенко о сниженных ценах на газ: Мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах гнили вместе
КП - Беларусьвчера в 07:03
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Транспорт
В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Общество
В театре рассказали о состоянии Галины Волчек
Состояние художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек остается стабильным, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Общество
Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске
Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
Политика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Общество
Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД
Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
Политика
Сербия завершила на своём участке укладку труб «Турецкого потока»
Общество
РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках
В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.
Политика
Козак допустил компромисс в ситуации с «Северным потоком — 2»
Вице-премьер России Дмитрий Козак прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении «Северного потока — 2».
Общество
Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение
Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Энергетика
Козак рассказал о росте цен на бензин в России в 2019 году
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3% в 2019 году.
Происшествия
Из-за массового ДТП на «Скандинавии» запустили реверсивное движение
Как передает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", из-за ДТП на дороге было организовано реверсивное движение транспорта.
Общество
Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО
Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство, а за несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50 – 200 тыс. руб. Таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, считают в РАТЭК.
Происшествия
Брянец застрелил жену и покончил с собой
Политика
Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет
Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
Политика
Социологи выяснили предпочтения жителей России на выборах в Госдуму
Напомним, на выборах в Государственную думу РФ VII созыва, состоявшихся в 2016 году, «Единая Россия» набрала по списку 54,2% голосов.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль
Упавший в тайге в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением на восьмикилометровой высоте самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль.
Политика
Посол Ирана призвал бороться с «экономическим терроризмом» США
Иран и Россия, против которых Вашингтон ввел санкции, должны вместе противодействовать "экономическому терроризму" США, заявил РИА Новости новый посол ИРИ в Москве Казем Джалали.
Происшествия
На редкость лысая резина и 24 штрафа за превышение: смертельное ДТП на Савушкина устроил не «Солярис»
Виновником смертельного ДТП на улице Савушкина считается водитель «Пежо 207», а не иностранец из заполненного людьми «Соляриса», как предполагали в соцсетях.
Происшествия
На Урале ревнивый экс-полицейский устроил драку в горадминистрации
Как сообщили в полиции, начальник управления культуры Максим Незлобин, брат экс-резидента шоу Comedy Club Александра Незлобина, в драке не участвовал.
Общество
Москвичам рассказали о снеге в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве может выпасть долгожданный снег.
Общество
Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л’Этуаль»
Новогодние контракты В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич.