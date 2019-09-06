Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну. Слова белорусского лидера передает агентство «Интерфакс-Беларусь».
Читать в источнике
Комментировать198

Подробнее о событии

Лукашенко призвал Россию «не гнобить» Белоруссию

RT на русском06:59

Лукашенко попросил Россию «не наклонять и не гнобить» Белоруссию

РИА Новости07:25

Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию

Lenta.ru06:57

Лукашенко призвал Россию не «наклонять» Белоруссию

Газета.Ru09:45

Лукашенко потребовал от Москвы «не гнобить и не наклонять» Минск

РБК07:42

Лукашенко потребовал, чтобы Россия «не гнобила и не наклоняла» Белоруссию

Интерфакс07:04

Эксперт: Москва не будет платить Белоруссии за слова о «братских народах»

Национальная служба новостей15:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:10, Вашингтон
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты вчера в 20:20
Общество

Гороскоп на 5 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

Что звезды обещают всем знакам зодиака 5 сентября 2019.
SM News 04 сентября в 10:22
Происшествия

На дом Эллы Памфиловой совершили нападение

В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.
РИА Новости 05:18
Происшествия

На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело

Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.
RT на русском 14:31
Гаджеты

Nokia представила на IFA пять новинок

В число новинок вошли смартфоны с тройной камерой Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также три кнопочных телефона: защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, "раскладушка" Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.
Вести.Хайтек вчера в 14:15
Армия и оружие

Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха

В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 03:08
Шоу-бизнес

Валерия потеряла ребенка от Пригожина

Певица Валерия (Алла Перфилова) и продюсер Иосиф Пригожин поженились в 2004 году.
Телеканал 360° 11:00
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал US Open

Вести.Ru 19:01
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Происшествия

Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка, сообщили СМИ

Газета.Ru 16:51
Происшествия

В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике

Известия 17:41
Транспорт

В Краснодаре прошел ливень с градом

В Краснодаре около 15:30 начался ливень с градом диаметром до 1 см. Осадки сопровождаются шквалистыми порывами ветра, которые повалили несколько деревьев.
Кубань 24 09:01
Экономика

Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста 04:57
Политика

Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Авто

В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер

Автоновости дня 07:51
Футбол

Шотландия — Россия 1:2

Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Армия и оружие

В США испытали четыре баллистические ракеты Trident II

Испытания четырёх баллистических ракет Trident II проведены в Калифорнии, сообщает Стратегическое командование ВС США.
REGNUM 18:07
Футбол

Эндрю Робертсон: «Не думаю, что Россия была лучше»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от команды России в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:2). - Я раздражен всем, включая собственную игру, и тем, что парни там делали, — цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона.
Спорт-Экспресс 17:38
Космос

Авторы первого снимка черной дыры получили 3 млн долларов

Ученые проекта Event Horizon Telescope, которые представили миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize.
РЕН ТВ вчера в 17:23
Политика

Австрия сообщила ЕС о хакерской атаке во время избирательной кампании

Правительство выразило серьезную обеспокоенность попыткой вмешательства в процесс Австрийское правительство заявило Евросоюзу о попытке хакерской атаки во время избирательной кампании по выборам в Национальный совет.
Аргументы и Факты 11:35
Футбол

Влашич помог Хорватии разгромить Словакию

Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Советский спорт 17:00
Экономика

В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Технологии

В работе «Википедии» произошел сбой

Сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия" наблюдались в пятницу вечером во многих странах мира, в первую очередь в Европе.
ТАСС 16:22
Здоровье

В Волгограде высоко оценены санаторно-курортное лечение и реабилитация

Целью является ознакомление с организацией реабилитационной помощи и санаторно-курортного лечения волгоградцев, оценка работы по проведению телемедицинских консультаций и маршрутизации пациентов по профилю «реабилитация» и «санаторно-курортное лечение».
Волга-Медиа 11:03
Космос

Робот «Федор» вернулся на Землю

РИА Новости 17:41
Политика

Путин назвал самое красивое место в мире

Sputnik Литва 04:35
Экономика

Безработица в США в августе ожидаемо сохранилась на уровне июля в 3,7%

Безработица в США в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч, сообщает министерство труда страны.
ПРАЙМ 09:29
Кино

Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии

Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.
Kinonews.ru 13:50
Происшествия

«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов

Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
РБК 19:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное