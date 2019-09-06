Политика
Lenta.ruЛукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну. Слова белорусского лидера передает агентство «Интерфакс-Беларусь».
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Эксперт: Москва не будет платить Белоруссии за слова о «братских народах»
Национальная служба новостей15:22
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Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия 18:46
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.
РИА Новости 05:18
Политика
Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии
В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.
REGNUM 00:24
Футбол
Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020
Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 16:36
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 04 сентября в 12:36
Футбол
В ФИФА оценили суперсейв Чернова в матче с «Локомотивом»
Футболист спиной в прыжке вынес мяч с ленточки ворот на последних минутах встречи после удара форварда "железнодорожников" Луки Джорджевича.
Газета.Ru 22:31
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Общество
Стало известно, какое влияние на Приморье окажет тайфун «Линлин»
Primpress.ru 19:07
Происшествия
В Лобне гадалка похитила у пенсионерки более 300 тысяч рублей
Полицейские в Лобне задержали гадалку, подозреваемую в краже свыше 300 тысяч рублей у пенсионерки, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Вести Подмосковья 01:16
Футбол
Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф 15:42
Экономика
Минтруд прогнозирует к концу года снижение числа бедных россиян
Число россиян, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, может снизиться к концу 2019 года.
BFM.ru 07:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Экономика
Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ
Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.
Газета.Ru 22:26
Здоровье
Прокуратура нашла в петербургской клинике просроченные лекарства
В кабинетах выявлено хранение лекарств с истекшим сроком годности, также клиника не соблюдала условия хранения лекарственных препаратов.
АБН 09:10
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика
Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17
В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:34
Космос
Авторы первого снимка черной дыры получили 3 млн долларов
Ученые проекта Event Horizon Telescope, которые представили миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize.
РЕН ТВ вчера в 17:23
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
РИА Новости вчера в 06:31
Футбол
Мексика разгромила США, американцы не реализовали пенальти
Сборная Мексики в товарищеском матче разгромила команду США — 3:0. Встреча состоялась в Нью-Джерси.
Спорт-Экспресс 23:04
Футбол
Бартомеу: «В январе Неймар не перейдет в „Барселону“»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу иключил возвращение форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб.
Soccer.ru 16:03
Технологии
Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона
Мессенджер Telegram добавил новую функцию, которая позволяет пользователям скрыть свой номер телефона от всех пользователей.
Ведомости 09:53
Общество
Жители России стали меньше тратить на развлечения в выходные дни
За год расходы россиян на досуг в выходные дни сильно сократился. Более всего люди стали экономить на билетах в театры, музеи и концерты.
Невские Новости 21:29