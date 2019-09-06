Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну. Слова белорусского лидера передает агентство «Интерфакс-Беларусь».

Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию

Общество Греф призвал отменить экзамены в школах Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Армия и оружие Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков» МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.

Происшествия На дом Эллы Памфиловой совершили нападение В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.

Политика Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.

Футбол Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020 Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.

Футбол В ФИФА оценили суперсейв Чернова в матче с «Локомотивом» Футболист спиной в прыжке вынес мяч с ленточки ворот на последних минутах встречи после удара форварда "железнодорожников" Луки Джорджевича.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Футбол Шотландия — Россия 1:2 Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия В Лобне гадалка похитила у пенсионерки более 300 тысяч рублей Полицейские в Лобне задержали гадалку, подозреваемую в краже свыше 300 тысяч рублей у пенсионерки, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Футбол Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.

Теннис Теннисист Медведев вышел в финал US Open 23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.

Экономика Минтруд прогнозирует к концу года снижение числа бедных россиян Число россиян, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, может снизиться к концу 2019 года.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Экономика Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.

Здоровье Прокуратура нашла в петербургской клинике просроченные лекарства В кабинетах выявлено хранение лекарств с истекшим сроком годности, также клиника не соблюдала условия хранения лекарственных препаратов.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Политика Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17 В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.

Космос Авторы первого снимка черной дыры получили 3 млн долларов Ученые проекта Event Horizon Telescope, которые представили миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize.

Футбол Мексика разгромила США, американцы не реализовали пенальти Сборная Мексики в товарищеском матче разгромила команду США — 3:0. Встреча состоялась в Нью-Джерси.

Технологии Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона Мессенджер Telegram добавил новую функцию, которая позволяет пользователям скрыть свой номер телефона от всех пользователей.