Политика
Lenta.ruЛукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну. Слова белорусского лидера передает агентство «Интерфакс-Беларусь».
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Происшествия
Бастрыкин попросил передать дело о нападении на Памфилову в СК
Глава Следственного комитета инициировал передачу уголовного дела о нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову из МВД в подчиненное ему ведомство.
РБК 08:41
Общество
В Сочи расчистили дорогу от селя
Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 06:43
Армия и оружие
В Мьянме заявили о планах купить истребители у России
Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью РИА Новости заявил, что его страна планирует приобрести российские истребители Су-30 и самолёты следующего поколения.
RT на русском 07:19
Политика
Экс-глава Starbucks отказался участвовать в президентских выборах США
Американский миллиардер и бывший генеральный директор сети кофеен Starbucks Говард Шульц заявил, что отказался от идеи принимать участие в президентских выборах в США в 2020 году, так как не увидел необходимой поддержки со стороны независимых избирателей.
РИА Новости 07:10
Технологии
Сбербанк позволил менять пин-код карт в веб-версии «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк ввел функцию изменения пин-кода карты в веб-версии «Сбербанк онлайн», сообщает пресс-служба банка.
Rambler News Service 08:52
Спорт
Князева и Крылов стали вторыми в стрельбе из лука в финале Кубка мира
Российские спортсмены Елизавета Князева и Павел Крылов заняли второе место в соревнованиях смешанных пар в стрельбе из блочного лука в финале Кубка мира в Москве.
Sport24.ru 09:14
Политика
Президент Афганистана отложил визит в Вашингтон
Президент Афганистана Ашраф Гани отложил поездку в США. Об этом 6 августа сообщает Tolo News со ссылкой на источники.
Известия 08:11
Энергетика
«Нафтогаз Украины» начинает закупать газ на кредитные средства ЕБРР
В компании «Нафтогаз Украины» заявили о намерении закупить газ у европейских поставщиков на кредитные средства, предоставленные украинской госкомпании ЕБРР.
REGNUM 08:36
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Политика
Лукашенко назвал США самой сильной страной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавний визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и заявил о намерении наладить отношения с Вашингтоном.
Lenta.ru 09:11
Финансы
Набиуллина назвала нереалистичными прогнозы Минэкономразвития
Прогнозы Минэкономразвития относительно темпов роста потребительского кредитования кажутся нереалистичными, заявила на брифинге в пятницу, 6 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
News.ru 08:27
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Политика
Хакеры взломали базу данных партии экс-канцлера Австрии Курца
В промежуточном отчете экспертов компании CyberTrap, нанятой АНП для расследования, сообщается, что пока невозможно утверждать, кто точно стоял за атакой.
РИА Новости 05:53
Происшествия
На Ямале подросток под видом девушки выманил сто тысяч рублей
Подросток в Ямало-Ненецком автономном округе стал фигурантом дела о мошенничестве после того, как выманил у двух мужчин почти 100 тысяч рублей, представляясь в социальных сетях Ангелиной, сообщает региональное управление МВД.
РИА Новости 08:29
Экономика
Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
Известия вчера в 19:54
Хоккей
Чернышенко — о матчах в Шэньчжэне: форменное безобразие, «Куньлунь» оштрафован
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о проведении «Куньлунь Ред Стар» матчей в Шэньчжэне.
Чемпионат 07:15
Футбол
Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.
Невские Новости 02:59
Армия и оружие
Российские «Цирконы» уничтожит американская «Валькирия»
В феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что уничтожить «Циркон» современными средствами практически невозможно.
Lenta.ru 08:16
Происшествия
Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в роддоме в Москве
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Подмосковью организовал проверку столичного роддома №4, где два ребёнка заболели внутриутробной пневмонией.
RT на русском 08:09
Политика
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Lenta.ru 01:37
Армия и оружие
Ростовское издание подтвердило гибель российского военного в Сирии
Накануне о гибели российских военных сообщили Al Masdar и «Ведомости». По их данным, погибли трое офицеров, еще двое ранены.
Дождь 08:18
Транспорт
Новая платформа «Северянин» МЖД открылась на северо-востоке Москвы
Новая платформа "Северянин" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) открылась для пассажиров в районе Ростокино северо-востока Москвы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:15
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Происшествия
В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери
Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий 04 сентября в 12:14
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Общество
Собянин представил Россию без Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в экономике России, напомнив противникам больших городов о том, что крупные агломерации всегда являются своеобразными локомотивами развития для государства.
Вести.Ru 09:15