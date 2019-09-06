Политика
Lenta.ruЛукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну. Слова белорусского лидера передает агентство «Интерфакс-Беларусь».
Читать в источнике
Оценить191
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт: Москва не будет платить Белоруссии за слова о «братских народах»
Национальная служба новостей15:22
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:39, Вашингтон
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Теннис
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open
РИА Новости 18:59
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:26
Общество
Опрос показал отношение жителей регионов России к ЕГЭ
В онлайн-опросе приняли участие порядка 85 тысяч человек из 85 регионов РФ.
URA.Ru 20:28
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Космос
Солнце заморозит жизнь на Земле
Международная группа ученых считает, что Солнце превратится в своеобразную Луну через 5 млрд лет.
Свободная Пресса 15:22
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Футбол
Голландия на выезде одержала волевую победу над Германией
Гости одержали голевую победу со счетом 4:2. Голландцы одержали вторую победу в трех матчах и занимает третеь место в таблице группы C. Германия с 9 баллами после 4 матчей идет на втором месте.
Спорт-Экспресс 16:36
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», сообщили в пресс-службе ведомства.
РБК 13:50
Здоровье
В Волгограде высоко оценены санаторно-курортное лечение и реабилитация
Целью является ознакомление с организацией реабилитационной помощи и санаторно-курортного лечения волгоградцев, оценка работы по проведению телемедицинских консультаций и маршрутизации пациентов по профилю «реабилитация» и «санаторно-курортное лечение».
Волга-Медиа 11:03
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
Lenta.ru 13:12
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru 17:36
Армия и оружие
Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением
На днях Пентагон провел исследование, которое выявило тот факт, что не менее 22% военных моряков США страдают ожирением.
Комсомольская правда 09:25
Экономика
Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта).
ТАСС 10:58
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
Финансы
Банки РФ за 7 месяцев нарастили выдачу кредиток почти на четверть - исследование
"С одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой стороны, банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов", — поясняют они, напоминая, что в 2018 и 2017 годах за два последних месяца было выдано около четверти всех оформленных в тех годах кредитных карт.
ПРАЙМ 20:30
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Армия и оружие
В США оценили мощность российской ракеты «Булава»
Американский портал "We are the mighty" опубликовал статью, посвящённую российской ракете "Булава".
ИнфоСМИ 11:37
Наука
Детство Вселенной. Что было после Большого взрыва и как это увидеть в телескоп
Life.ru 04 сентября в 05:15
Технологии
Смартфоны наносят больший вред женщинам, чем мужчинам
Экономика сегодня 21:31
Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК 16:33