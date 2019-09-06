Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну. Слова белорусского лидера передает агентство «Интерфакс-Беларусь».
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