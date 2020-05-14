Общество
Lenta.ruЛукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
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с чего всё началось
"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне - ИФ), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА.Интерфакс05:36
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
Общество
Собянин сообщил о планах массового тестирования москвичей на коронавирус
Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований.
РБК 07:56
Происшествия
В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 08:07
Общество
Минобрнауки готовится к проведению ЕГЭ в августе
Проведения Единого государственного экзамена в августе 2020 года внесет свои изменения в приемную кампанию высших учебных заведений в России.
NewInform 08:04
Общество
Контроль на границе Германии и Австрии снимут 15 июня
Контроль на границе Австрии и Германии, введенный в связи с распространением коронавируса COVID-19, будет снят 15 июня, сообщила австрийский министр туризма Элизабет Кестингер.
Коммерсантъ вчера в 07:42
Армия и оружие
В США рассказали об опасности российских систем РЭБ
Дни24 вчера в 06:10
Армия и оружие
Маневры высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant сняли на видео в США
Американские компания Sikorsky и Boeing продолжают летные испытания высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Российская газета 07:45
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Политика
Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом
Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
Общество
Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии
Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
РБК 07:02
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
Общество
В метро Петербурга перестали пускать пассажиров без масок
Сотрудники метрополитена Петербурга начали проверять у пассажиров наличие медицинских масок.
Peterburg2.ru 03:12
Энергетика
МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки - с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки на фоне начала снятия ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за коронавируса, следует из майского отчета агентства.
ТАСС 04:03
Общество
В России должникам могут сохранить прожиточный минимум
В Госдуму РФ внесли законопроекты, согласно которым у должников при списании долгов сохранится прожиточный минимум.
Гудвилл.онлайн 07:18
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке прокомментировали сообщение в социальной сети предпринимательницы из Санкт-Петербурга, которая рассказала о необходимых 33 документах для получения зарплатного кредита под 0%.
РБК 08:03
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform 05:32
Наука
Создан алгоритм, способный предсказать лучшие материалы из бесконечного множества возможных соединений
Naked Science 06:09
Общество
Работу столичного завода приостановили за несоблюдение санитарных норм
Столичное отделение Роспотребнадзора приостановило деятельность АО «Московский завод тепловой автоматики» за несоблюдение норм по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 02:34
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Футбол
Слуцкий выступил против возобновления сезона РПЛ
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 05:52
Общество
Центр «Вектор» намерен зарегистрировать вакцину от COVID в сентябре
Новосибирский центр "Вектор" намерен зарегистрировать вакцину от коронавируса в сентябре 2020 года.
РЕН ТВ 08:06
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС вчера в 08:40