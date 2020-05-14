с чего всё началось

В феврале Лукашенко сравнивал установленную для Белоруссии цену $127 за тыс. куб. м российского газа с «понуждением к интеграции». Он также говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Шоу-бизнес Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину. 115

Кино Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном Twitter-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис. 3

Общество Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. 31

Футбол «Локомотив» объявил об уходе Сёмина Москва, 14 мая 2020, 17:04 — REGNUM Московский «Локомотив» объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Сёмина, его место занял 40-летний Марко Николич, информирует официальный сайт клуба.

Шоу-бизнес Актрису Аллу Мещерякову обокрали перед смертью Как стало известно РЕН ТВ, советская и российская актриса театра и кино Алла Мещерякова, известная зрителям по ролям в таких фильмах, как «А зори здесь тихие», «Ищу человека», «Калина красная», незадолго до смерти могла стать жертвой преступления.

Экономика Мусорный оператор предупредил о кассовых разрывах из-за неплатежей Благодаря ряду антикризисных мер УК «Региональный оператор» удалось избежать серьезного роста кассового разрыва, но он продолжает оставаться весьма внушительным.

Здоровье Гусев заявил о продлении режима самоизоляции в Воронежской области В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о критериях, при выполнении которых в регионе возможно смягчение режима ограничений. 4

Общество Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок "Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. 1,2K

Армия и оружие У Перл-Харбора обнаружили линкор «Невада» На дне Тихого океана обнаружен американский линкор "Невада": он вступил в эксплуатацию во время Первой мировой войны, пережил атаку на Перл-Харбор в 1941 году и участвовал в ядерных испытаниях США на атолле Бикини, пока не был затоплен во время морских стрельб 31 июля 1948 года.

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 2,1K

Шоу-бизнес Мать Тимати хочет удалиться из соцсетей Мать рэпера сказала, что в последнее время ей кажется, что ее жизнь в соцсетях лишена какого-либо смысла. 1

Армия и оружие Военные дроны направят на борьбу с лесными пожарами в Сибири Военные дроны направят на борьбу с лесными пожарами в Сибири. В регионе уже разворачивают отряды беспилотников-спасателей.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,2K

Политика Унизивший Миллера топ-менеджер увольняется из Нафтогаза Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сам угодивший под сокращение исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. 14

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов. 1,6K

Наука Ученые назвали новые отличительные признаки COVID-19 Ученые назвали новые характерные особенности нового типа коронавируса COVID-19, которые были выявлены в ходе проведенного масштабного исследования.

Политика В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17 В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 125

Политика Вакцину от коронавируса разработают в России ближе к сентябрю Специалисты-разработчики российских научных лабораторий планируют к июню текущего года завершить исследование вакцины от коронавируса, чтобы к сентябрю осуществить её регистрацию для применения. 292

Армия и оружие Израиль не решается атаковать российскую авиабазу Получение груза из Ирана на российской авиабазе в Сирии гарантирует полную безопасность от попыток Израиля срывать подобные поставки. 5