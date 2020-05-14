Общество

РБКРБКЛукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

В феврале Лукашенко сравнивал установленную для Белоруссии цену $127 за тыс. куб. м российского газа с «понуждением к интеграции». Он также говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.
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с чего всё началось
"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне - ИФ), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА
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