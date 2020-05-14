с чего всё началось

В феврале Лукашенко сравнивал установленную для Белоруссии цену $127 за тыс. куб. м российского газа с «понуждением к интеграции». Он также говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Общество Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки. 37

Происшествия Завершено расследование дела курского вора в законе Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан). 22

Общество Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику Глава «Роснефти» Игорь Сечин на совещании у президента по развитию генетики попросил освободить инвестиции его компании в эту сферу от налогов, передает «Интерфакс». 55

Здоровье В Усинске вахтовики массово заразились коронавирусом В городе за сутки подтвердили 23 новых случая заражения коронавирусом. Большинство новых инфицированных – вахтовики. 3

Политика Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России «Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она. 314

Общество «Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2» Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран. 1,2K

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,2K

Здоровье «Единая Россия» направит 402 миллиона рублей на помощь медикам "Единая Россия" собрала 402 миллиона рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направит на помощь медикам и людям в трудной ситуации, сообщил глава партии Дмитрий Медведев в социальных сетях. 10

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной. 602

Наука Создана наиболее достоверная 3D-модель вируса SARS-CoV-2 Студия биомедицинской визуализации Visual Science представила наиболее детализированную трехмерную модель коронавируса SARS-CoV-2 c разрешением до отдельных атомов.

Экономика Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии Тарифы на газ и электричество в этом году следует заморозить из-за падения доходов россиян, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов, сообщает РИА Новости. 28

Политика На желание разработчиков вакцины «служить» США отреагировал Макрон Париж, 14 мая 2020, 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «взволнован» объявлением о том, что фармацевтическая группа Sanofi «будет служить» в первую очередь Соединенным Штатам, если им удастся создать вакцину против COVID-19, сообщает Libération.

Здоровье В Приангарье выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом "Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении. 34

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,5K

Наука Найдено эффективное лекарство от коронавируса Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2. 7

Политика Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года. 8

Экономика Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам. 163

Экономика В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. 314