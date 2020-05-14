Общество
РБКЛукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
В феврале Лукашенко сравнивал установленную для Белоруссии цену $127 за тыс. куб. м российского газа с «понуждением к интеграции». Он также говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.
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с чего всё началось
"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне - ИФ), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА.Интерфакс05:36
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
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Завершено расследование дела курского вора в законе
Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
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Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
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РБК 09:00
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Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
FightTime.ru 12:09
Здоровье
«Единая Россия» направит 402 миллиона рублей на помощь медикам
"Единая Россия" собрала 402 миллиона рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направит на помощь медикам и людям в трудной ситуации, сообщил глава партии Дмитрий Медведев в социальных сетях.
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Дмитрий Тарасов рассказал, почему расстался с Бузовой
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о расставании с Ольгой Бузовой.
Metaratings 07:25
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Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
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Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
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Наука
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Студия биомедицинской визуализации Visual Science представила наиболее детализированную трехмерную модель коронавируса SARS-CoV-2 c разрешением до отдельных атомов.
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Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео
Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
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Экономика
Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии
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На желание разработчиков вакцины «служить» США отреагировал Макрон
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В Приангарье выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом
"Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении.
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
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Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
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Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru вчера в 10:09
Экономика
Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам.
Российская газета вчера в 11:33
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В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
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Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
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