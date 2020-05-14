Общество
Lenta.ruЛукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
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с чего всё началось
"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне - ИФ), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА.Интерфакс05:36
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Футбол
Антон Миранчук отреагировал на уход Семина
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук отреагировал на уход Юрия Семина с поста главного тренера команды.
Газета.Ru 13:36
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
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Вести.Ru 13:02
Общество
Попова заявила об остановке роста заболевания коронавирусом в России
В России удалось остановить рост числа заболеваний коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН 10:43
Политика
Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Спорт
Чемпионка мира по кёрлингу Брызгалова завершила карьеру
Чемпионат вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Религия
В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией
В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали.
Телеканал RTVI 10:52
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 04:52
Общество
В Петербурге от коронавируса скончались еще шесть человек
В Санкт-Петербурге от коронавируса умерли еще шесть пациентов в возрасте от 54 до 94 лет.
АБН 13:41
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Общество
Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе
Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
Здоровье
Коронавирус в Ростовской области стал менее заразным
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев в ходе брифинга заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизировалась.
Блокнот Ростов-на-Дону 10:51
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против США
КНР крайне недовольна позицией США в вопросе причастности Пекина к распространению коронавируса и не исключает введение ответных санкций, пишут РИА Новости со ссылкой на газету Global Times.
Мой Брянск 03:50
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал семью Нурмагомедова
Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером.
Спорт-Экспресс вчера в 19:23
Общество
В Минпросвещения перенесли проведение ЕГЭ на более поздние сроки
Министерство просвещения России решило перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников школ в 2020 году.
Дождь вчера в 07:53
Наука
«Татуировка» с пользой для мозга
Франческо Греко - руководитель исследований Прорыв ненадолго утолил исследовательскую жажду ученых.
Популярная механика 09:17
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Происшествия
«Ленэнерго» обыскивают из-за пропажи миллионов на «Зенит Арене»
Стадион "Газпром Арена" (ранее "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM "Идут обыски", — лаконично сообщили в "Ленэнерго".
REGNUM вчера в 07:05
Происшествия
В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело
По сообщению пресс-службы ведомства, следователи усмотрели в действиях 24-летней женщины признаки неисполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ).
REGNUM 01:21
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц
У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН вчера в 09:25
Музыка
Little Big исполнит акустическую версию Uno на онлайн-Евровидении
iReactor 12 мая в 18:05
Армия и оружие
Китай поднял в небо потомка легендарного истребителя МиГ-21
Военнослужащие КНР протестировали новый палубный истребитель JL-9G, являющийся потомком легендарного советского МиГ-21, сообщают СМИ.
Политическая Экспертиза вчера в 08:49