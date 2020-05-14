Общество

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
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с чего всё началось
"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне - ИФ), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА
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