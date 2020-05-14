Общество
Lenta.ruЛукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
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с чего всё началось
Среди затронутых в ходе приема вопросов, было акцентировано внимание на вопросе цены на российский газ для Беларуси, сообщаетсяна сайте президента Республики Беларусь.Южный Федеральный08:19
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Напомним, в законопроекте, внесенном в Сенат Конгресса США сенатором Линдси Грэмом, предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если он откажется сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.
Инфорос 04:02
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
Здоровье
Главврачи назвали самые опасные заболевания при коронавирусе
В ведомстве заявляли, что тяжёлые формы течения заболевания встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, а также у страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением.
RT на русском 13:07
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 04:25
Общество
Власти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе
Власти Республики Коми разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
РБК 14:03
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
РИА Новости 13:49
Общество
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:37
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Экономика
Петербург направит в правительство России предложения по поддержке экономики и занятости населения
Петербург направит в правительство России предложения по поддержке экономики и занятости населения, заявил губернатор Александр Беглов в ходе заседания Координационного штаба по борьбе с COVID-19 в СЗФО, прошедшего под руководством полпреда президента Александра Гуцана.
Телеканал Санкт-Петербург 15:47
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество
ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса
Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге.
Газета.Ru 15:23
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
Политика
Москва ответила Вашингтону на обвинения в несоблюдении СНВ-3
Москва, 14 мая 2020, 23:01 — REGNUM Мнимое несоблюдение Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — американская пропаганда, в которую не верят и в США, сообщила 14 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 16:01
Политика
Захарова прокомментировала возможность лишения аккредитации NYT и FT
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times, которые сообщили, что Россия занижает смертность от коронавируса, является крайней мерой, такие шаги не свойственны Москве.
Московский Комсомолец вчера в 16:23
Экономика
Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 11 мая в 06:45
Общество
Владимирские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей до 1 октября
По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, выплаты на детей получат более 100 000 владимирских семей.
ТК Вариант вчера в 15:38
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Общество
Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса
По мнению академика РАН, заслуженного деятеля науки РФ Сергея Колесникова, вакцинация от COVID-19 в России может пойти по нетрадиционному, "военному" пути, учитывая высокую смертность среди населения, передает "Парламентская газета".
Инфорос 02:11
Общество
ЕГЭ проведут только для собравшихся поступать в вузы
Единый госэкзамен (ЕГЭ) в 2020 году будет проведен только для тех выпускников школ, которые собираются поступать в высшие учебные заведения.
Известия вчера в 06:20
Единоборства
Конор Макгрегор пожелал здоровья Абдулманапу Нурмагомедову
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор на своей странице в социальной сети выразил слова поддержки семье Нурмагомедовых.
РИА Дагестан 06:04
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 04:52
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек
Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 млн 395 тысяч человек, из них умерли 300 189, что составляет 6,83% от всех заболевших.
News.ru 14:31
Политика
На желание разработчиков вакцины «служить» США отреагировал Макрон
Париж, 14 мая 2020, 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «взволнован» объявлением о том, что фармацевтическая группа Sanofi «будет служить» в первую очередь Соединенным Штатам, если им удастся создать вакцину против COVID-19, сообщает Libération.
REGNUM 09:53
Энергетика
Британский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть
Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть.
News.ru 13:40
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34