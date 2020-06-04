Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта. Как передает Sputnik Беларусь, глава государства отметил, что экономический рост должен основываться на экспорте и внешнем спросе.
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Лукашенко: проблему зависимости Белоруссии от одного рынка России надо решить окончательно

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Белоруссия собралась снизить зависимость от России

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Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России

News.ru07:18

Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от «братской» России

Московский Комсомолец07:13

Лукашенко потребовал снизить зависимость от России

URA.Ru08:27

Лукашенко потребовал от правительства решить проблему зависимости от рынка России

Rambler News Service07:05

Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

РИА Новости06:57
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Происшествия

Московского водителя лишили прав за «бесконтактное» ДТП

Водитель пытался оспорить решение мирового судьи, который лишил его прав на год и два месяца по статье об оставлении места ДТП.
РИА Новости 07:39
Общество

Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

Взгляд.ру вчера в 07:51
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается

Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ.
ТАСС 07:39
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Политика

Глава Центризбиркома рассказала о процедуре электронного голосования

Ранее 4 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что портал госуслуг готов к приему заявок от граждан, желающих принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 09:14
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Политика

Суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Киев, 4 июня 2020, 14:54 — REGNUM Печерский районный суд Киева вынес решение, согласно которому экс-президента Украины Петра Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщило 4 июня издание «Украинские новости».
REGNUM 07:54
Политика

Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

«По имеющейся информации, именно руководство предприятия во главе с Потаниным в течение последних пяти лет отказывало руководителям АО «НТЭК» в заявках на финансирование капремонта резервуаров», — утверждает депутат в запросе.
РБК 07:30
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Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 02 июня в 05:00
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Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
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Армия и оружие

Правительство Ливии вернуло контроль над Триполи

Lenta.ru 07:45
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Политика

Путин поручил завершить газификацию до 2030 года

Президент Владимир Путин поручил провести газификацию в два этапа: первый должен завершиться к 2024 года, второй - к 2030 году.
Комсомольская правда 09:05
Наука

Исследованы причины образования ямальского кратера в вечной мерзлоте

Naked Science вчера в 06:52
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Шоу-бизнес

Алена Бабенко рассказала, как вылечилась от коронавируса

Заслуженная артистка России Алена Бабенко рассказала о своем опыте лечения от коронавирусной инфекции, призвала других заболевших не паниковать и возмутилась поведением больных, которые поступают в больницы с настроем "умирать, вместо того, чтобы лечиться".
Газета.Ru 04:33
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Экономика

Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов

«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
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Политика

Лукашенко отказался посылать белорусов воевать за Россию в Сирии

Лукашенко заявил, что белорусы создали страну, в которой могут жить дети, но сегодня тот момент, когда ее нужно защитить.
Национальная служба новостей 08:45
Происшествия

Девять детей пострадали в Чечне от сильного ветра и дождя

Девять детей пострадали в результате сильного ветра и дождя в Чеченской Республике, трое из них госпитализированы.
ТАСС 07:47
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Общество

Lego откажется от рекламы наборов с полицейскими из-за протестов в США

Rambler News Service 04:08
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Происшествия

Мать погибшего на учениях срочника отсудила у Минобороны 4 млн рублей

Лужский городской суд Ленинградской области обязал Минобороны выплатить 4 млн руб. компенсации морального вреда матери солдата-срочника Андрея Виттиха, погибшего на учениях под танковым обстрелом.
Коммерсантъ 09:02
5
Общество

В Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
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Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России

Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
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Гаджеты

В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон

Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей.
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Технологии

The Guardian (Великобритания): государства и ВОЗ изменили стратегию борьбы с covid-19 на основании сомнительных данных крошечной американской компании (The Guardian)

Всемирная организация здравоохранения и ряд государств внесли изменения в свои действия по борьбе с covid-19 и лечению больных, пользуясь некорректными данными мало кому известной американской аналитической компании из сферы здравоохранения.
ИноСМИ 08:43
Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
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Происшествия

В Урюпинске директора психинтерната накажут за вспышку коронавируса

После вспышки коронавируса в ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский психоневрологический интернат» специалисты территориального отдела Роспотребнадзора провели проверку.
НовостиВолгограда.ру 08:20
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Общество

Глава Роспотребнадзора считает неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия «абсолютно очевидно» снова произойдет.
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Общество

В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи

Российская газета 07:49
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Футбол

«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»

«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
Евро-футбол.ру 02 июня в 04:18
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Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю.
Evo-rus.com 03:21
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Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru вчера в 01:19
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