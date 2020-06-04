Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта. Как передает Sputnik Беларусь, глава государства отметил, что экономический рост должен основываться на экспорте и внешнем спросе.

Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

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