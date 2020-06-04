Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях.
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Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от «братской» России

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Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

РИА Новости06:57
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Политика

Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих.
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
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Политика

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Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
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Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина рассказала, какие виды рака стали самыми распространенными в 2019 году в России.
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Происшествия

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В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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Всего собралось 10 человек друзей и гостей ресторана, которые не остались в стороне и захотели оказать помощь любимому заведению.
ГЛАС.RU 02 июня в 08:41
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Общество

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Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
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YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

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Президент Белоруссии сформировал новое правительство. Александру Лукашенко на это потребовалось меньше суток.
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В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
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Общество

Почему рабочие профессии будут востребованы в будущем

В прошлом рабочие профессии в нашей стране были престижными, а их представители пользовались рядом привилегий, поэтому туда шла молодежь, позволяя развиваться специальностям соразмерно совершенствованию технологий.
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Происшествия

Глава «Российской венчурной компании» задержан

Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
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Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова

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В России изготовят 20 «Царь-двигателей» до 2027 года

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Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
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Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования

Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
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Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
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Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

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В Ростовской области отменили пропускной режим

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США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд

Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали суммарно выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год.
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Анна Семенович похвасталась результатами голодовки

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