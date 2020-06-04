Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
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