Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.

Хоккей НХЛ возвращается: формат известен, дата и место – еще нет 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о том, что прерванный из-за пандемии коронавируса сезон ожидает перезапуск.

Общество Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1,7K

Общество Социалиста Платошкина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда. 846

Общество Власти вернут в семью изъятых детей под Оренбургом Скандальный случай произошёл 30 мая в посёлке Тюльпанный. Сотрудники органов опеки и полицейские силой забрали детей у матери. 65

Футбол 23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции 3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.

Происшествия В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства. 52

Общество В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 323

Общество В Москве ввели новый тип пропусков Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ. 1,3K

Технологии The Guardian (Великобритания): государства и ВОЗ изменили стратегию борьбы с covid-19 на основании сомнительных данных крошечной американской компании (The Guardian) Всемирная организация здравоохранения и ряд государств внесли изменения в свои действия по борьбе с covid-19 и лечению больных, пользуясь некорректными данными мало кому известной американской аналитической компании из сферы здравоохранения.

Общество В России хотят ввести новый штраф для водителей Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет. 195

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд. 1

Происшествия Вора в законе задержали в Великом Новгороде Сотрудники полиции и ФСБ задержали в частном доме в Великом Новгороде предполагаемого "вора в законе". 1