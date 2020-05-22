Армия и оружие
REGNUMЛукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
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с чего всё началось
«Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие», — сказал президент (цитата по его пресс-службе), напомнив, что армия готовится отражать агрессию в лесисто-болотистой местности, а там именно ракеты могут «нанести неприемлемый урон» любому противнику.РБК06:49
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Лукашенко рассказал, как Белоруссия готовится к войне: «Никуда не денешься»
Московский Комсомолец04:06
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика
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Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах России
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ИА Красная Весна вчера в 06:38
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РИА Новости 11:27
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Происшествия
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Пассажирский лайнер, следовавший из города Лахор в Карачи, разбился в Пакистане.
Наша версия 07:16
Авто
Renault представил обновленный Kaptur для РФ
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Политика
Стали известны сроки снятия ограничений в российских регионах
Снять ограничения из-за пандемии коронавируса большинство российских регионов смогут в начале июня.
Профиль 10:20
Политика
Лукашенко не собирается никого захватывать, но хочет «свою ракету»
Белоруссия не собирается заниматься глобализмом, захватывать другие государства, поэтому межконтинентальные баллистические ракеты Республике не нужны, заявил президент Александр Лукашенко во время визита на оборонное предприятие "ОКБ ТСП".
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Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
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Ранее "РГ" писала, что с 27 мая подмосковными пропусками нельзя будет воспользоваться в столице.
Российская газета 11:23
Технологии
Microsoft пригласила всех в игру, выпущенную 30 лет назад
Знаменитая "Косынка" (Microsoft Solitaire), электронная версия популярного пасьянса, впервые была выпущена 30 лет назад.
Вести.Ru 06:49
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Космос
Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
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Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
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Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
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РБК 02:12
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Как рассказал журналист, после просмотра скандального выпуска он написал режиссеру личное письмо, где высказал свое мнение о программе.
URA.Ru вчера в 23:53
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Джоан Роулинг раскрыла тайну создания «Гарри Поттера»
Официально местом "рождения" Гарри Поттера считается кафе The Elephant House.
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Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Эксперт пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.
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Apple представило обновление iOS 13.5
Ранее сообщалось, что представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ.
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В Нижегородской области протестируют препарат от коронавируса
Сообщается, что лекарство протестируют в 30 медцентрах в девяти регионах Российской Федерации, включая Нижегородскую область.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 06:56
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Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела
Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 10:24
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Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
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Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня
В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05
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В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вывели на орбиту
Разгонный блок "Фрегат" вывел на расчетную орбиту военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны России.
РИА Новости 08:48