Политика
РБКЛукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»
Глава государства отметил, что белорусские военные не планируют захватывать другие государства, а потому для страны нет смысла в создании межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками. Но потратить деньги на разработку оборонительного оружия придется.
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
Армия и оружие
Биолаборатория в Одессе подвергала опасности город при исследовании вирусов для Пентагона
Именно на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института на основании подписанного еще в 2005 году соглашения между Министерством здравоохранения Украины и Пентагоном была организована Центральная референс-лаборатория (CRL).
ФАН 03:00
Общество
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - написал Собянин в своем блоге в четверг.
Интерфакс вчера в 13:07
Происшествия
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
Шоу-бизнес
Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Gazeta.SPb 16:43
Технологии
Китайская вакцина от коронавируса признана безопасной
По данным издания, разработанная в Китае вакцина от коронавируса была признана безопасной, хорошо переносимой и способной генерировать иммунный ответ против SARS-COV-2 у людей.
REGNUM 16:36
Футбол
Видаль ответил на слова Кьеллини о своём пристрастии к алкоголю
Евро-футбол.ру 08:38
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Авто
В России появился самый мощный Mini John Cooper Works GP
Напомним, хот-хэтч MINI John Cooper Works GP стал самым мощным и быстрым автомобилем в истории британской марки.
Автоновости дня 06:34
Общество
В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в столице за последние сутки скончались 67 пациентов.
Российская газета 19:06
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Киберспорт
Virtus.pro победила Spirit на OGA Dota Pit
Cyber.sports.ru 20 мая в 16:44
Футбол
РФС не исключает досрочного завершения чемпионата РПЛ
Максим Митрофанов, занимающий должность директора по развитию РФС, по-прежнему не исключает вероятность отмены возобновления чемпионата, - передает Vprognoze.
ProstoProSport 04:45
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 13:55
Политика
США внесли в санкционный список 24 китайские организации
Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
Известия 17:20
Авто
Ford прекращает производство двух моделей
Автоновости дня 02:04
Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
Политика
Волкер придумал, как включить Украину, Грузию и Молдавию в НАТО
Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предложил изменить условия приема в НАТО стран бывшего СССР так, чтобы альянс мог включить эти государства без объявления войны России.
Взгляд.ру 11:18
Общество
В Великобритании введут карантин для всех въезжающих в страну
По словам министра внутренних дел Великобритании Прити Патель, страна уже преодолела пик коронавирусной инфекции, и теперь правительство должно принять меры, чтобы защитить население от завозных случаев.
Evo-rus.com 14:32
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Наука
Жирную пищу сделают полезной добавленные специи
Добровольцы в возрасте 40-65 лет прошли участие в эксперименте, который выявил, что жирная пища становится полезной благодаря специям.
РИА ОмскПресс 17:00
Экономика
Аргентина уже сегодня окажется в состоянии дефолта
Неспособность страны произвести выплаты при отсутствии соглашения с кредиторами будет означать дефолт, который станет уже девятым для Аргентины, пишет Financial Times.
Финмаркет 05:36
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru 12:38
Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
Теннис
Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта
22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.
Sports.ru 07:40