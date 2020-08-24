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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко потребовал увольнять поддерживающих протесты учителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил увольнять учителей, выходящих на протестные митинги.В источнике
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РБК

Лукашенко призвал разобраться с перекинувшимися в другой лагерь учителями

РБК07:34
ТАСС

Лукашенко заявил, что не желающие следовать госидеологии не должны преподавать в школах

ТАСС04:07
Коммерсантъ

Лукашенко потребовал уволить педагогов, поддержавших протесты

Коммерсантъ06:43
Интерфакс

Лукашенко потребовал увольнять учителей за поддержку протестов

Интерфакс04:47
Московский Комсомолец

Лукашенко потребовал увольнять учителей, поддержавших протесты

Московский Комсомолец04:31
Известия

Лукашенко предложил уволиться не согласным с госидеологией учителям

Известия04:29
РИА Новости

Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей

РИА Новости07:28
КП - Беларусь

Лукашенко требует защитить учителей от нападок. И разобраться с ними

КП - Беларусь05:46

Оппозиция потребовала проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
Взгляд.ру08:31
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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Первый российский моноблок на ARM-процессоре «Байкал-М» будет стоить от 150 000 рублей

Компания «Эдельвейс», по сообщению CNews, создала первый моноблочный компьютер с сенсорным дисплеем на российском процессоре «Байкал-М»: новинка предоставлена для тестирования ряду организаций.
3DNews08:31
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Продлены сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте станции

Москва, 24 августа 2020, 18:45 — REGNUM Срок изоляции экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте продляется ещё на одни сутки, сообщает 24 августа пресс-служба корпорации «Роскосмос».
REGNUM11:45
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