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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко потребовал увольнять поддерживающих протесты учителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил увольнять учителей, выходящих на протестные митинги.В источнике
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РБК

Лукашенко призвал разобраться с перекинувшимися в другой лагерь учителями

РБК07:34
РИА Новости

Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей

РИА Новости07:28
Известия

Лукашенко предложил уволиться не согласным с госидеологией учителям

Известия04:29
Интерфакс

Лукашенко потребовал увольнять учителей за поддержку протестов

Интерфакс04:47
Московский Комсомолец

Лукашенко потребовал увольнять учителей, поддержавших протесты

Московский Комсомолец04:31
Коммерсантъ

Лукашенко потребовал уволить педагогов, поддержавших протесты

Коммерсантъ06:43
ТАСС

Лукашенко заявил, что не желающие следовать госидеологии не должны преподавать в школах

ТАСС04:07
КП - Беларусь

Лукашенко требует защитить учителей от нападок. И разобраться с ними

КП - Беларусь05:46

Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБК12:28
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
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В Перми сообщили об угрозе взрыва ТЭЦ

Пермь, 24 августа 2020, 16:30 — REGNUM В Перми 24 августа из-за поступившей информации об угрозе взрыва пришлось в экстренном порядке эвакуировать сотрудников ТЭЦ, сообщают СМИ.
REGNUM09:30

Алексиевич вызвали в СК Белоруссии из-за призывов к захвату власти

«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета», - сказано в сообщении пресс-службы КС.
Финансовая газета12:31
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S&P 500 и NASDAQ обновили исторические максимумы

Акции Apple сегодня, 24 августа, выросли на 3%, впервые в истории перейдя отметку в $500 за акцию, акции китайского онлайн-ритейлера Alibaba показали рост на 3,3% -- до рекордного значения, акции некоторых других технологических компаний также выросли.
Коммерсантъ12:08
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Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ нарушений ПДД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Белоруссией и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, — говорится на официальном сайте руководителя Белоруссии.
News.ru11:54
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