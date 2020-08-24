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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко потребовал увольнять поддерживающих протесты учителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил увольнять учителей, выходящих на протестные митинги.В источнике
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Интерфакс

Лукашенко потребовал увольнять учителей за поддержку протестов

Интерфакс04:47
РИА Новости

Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей

РИА Новости07:28
Коммерсантъ

Лукашенко потребовал уволить педагогов, поддержавших протесты

Коммерсантъ06:43
РБК

Лукашенко призвал разобраться с перекинувшимися в другой лагерь учителями

РБК07:34
Московский Комсомолец

Лукашенко потребовал увольнять учителей, поддержавших протесты

Московский Комсомолец04:31
Известия

Лукашенко предложил уволиться не согласным с госидеологией учителям

Известия04:29
ТАСС

Лукашенко заявил, что не желающие следовать госидеологии не должны преподавать в школах

ТАСС04:07
КП - Беларусь

Лукашенко требует защитить учителей от нападок. И разобраться с ними

КП - Беларусь05:46

Главврач омской больницы опроверг влияние на лечение Навального извне

Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский отрицает вмешательство извне в процесс лечения основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, передает «Интерфакс».
Forbes03:26
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме

Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.
Московский Комсомолец05:19
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Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч

Сенсорный моноблок на «Байкале» Как стало известно CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, выпустила моноблочный компьютер с сенсорным экраном на базе отечественного процессора Baikal-M.
CNews06:54
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Полицейские составили протокол на главу разведки ВМФ России

В Санкт-Петербурге полицейские составили протокол на главу разведывательного управления Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России контр-адмирала Олега Апишева за тонированные стекла его автомобиля Toyota Land Cruiser.
Lenta.ru10:05
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Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
0:42
RT на русском07:16
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Мутко заявил, что россияне подали 500 тыс. заявок на льготную ипотеку

Россияне подали более 500 тыс. заявлений на льготную ипотеку по ставке не более 6,5% и получили к настоящему моменту более 130 тыс. кредитов на 360 млрд рублей, сообщил в понедельник гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на своей странице в Instagram.
ТАСС03:50

Польша реализует в Белоруссии сценарий «крымской весны»

Повышенная военная активность Белоруссии у границ Польши и Литвы, очевидно, связана не столько с действиями НАТО, сколько с тем, что значительная часть населения этих регионов Белоруссии начинает демонстрировать сепаратистские настроения.
Независимая газетавчера в 12:28