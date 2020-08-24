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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал защитить учителей в школах от нападок и напомнил о существовании государственной идеологии.В источнике
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РБК

Лукашенко призвал разобраться с перекинувшимися в другой лагерь учителями

РБК07:34
РЕН ТВ

Лукашенко: В школах не должно быть тех, кто не следует госидеологии

РЕН ТВ04:12
Интерфакс

Лукашенко потребовал увольнять учителей за поддержку протестов

Интерфакс04:47
Московский Комсомолец

Лукашенко потребовал увольнять учителей, поддержавших протесты

Московский Комсомолец04:31
Известия

Лукашенко предложил уволиться не согласным с госидеологией учителям

Известия04:29
РИА Новости

Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей

РИА Новости07:28
ТАСС

Лукашенко заявил, что не желающие следовать госидеологии не должны преподавать в школах

ТАСС04:07
КП - Беларусь

Лукашенко требует защитить учителей от нападок. И разобраться с ними

КП - Беларусь05:46

Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России

«Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией», — сказал Латушко.
РБК07:26

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
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Андрей Рожков высказался о юморе и цензуре

Андрей Рожков, который уже больше 25 лет занимается юмором, высказался о современных комиках и о том, что в каком-то смысле жесткая цензура, которая была раньше, продвигала юмор и заставляла самих юмористов быть более интеллигентными и умными.
Екатеринбург Онлайн05:20

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфакс03:04
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Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru03:15
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Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда.
РИА Новости07:28
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