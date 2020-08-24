Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей
Смотрите также
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
В Эстонии мать года осудили за насилие над детьми
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Навальному в Германии присвоен статус «гостя канцлера»
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
Суд отложил заседание по делу Ефремова до 31 августа
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
«Бавария» победила французский ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал защитить учителей в школах от нападок и напомнил о существовании государственной идеологии.В источнике
Подробнее о событии