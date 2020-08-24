Андрей Рожков высказался о юморе и цензуре

Андрей Рожков, который уже больше 25 лет занимается юмором, высказался о современных комиках и о том, что в каком-то смысле жесткая цензура, которая была раньше, продвигала юмор и заставляла самих юмористов быть более интеллигентными и умными.