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Новый День

Лукашенко потребовал увольнять учителей за участие в протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять школьных учителей, поддержавших акции протеста против итогов президентских выборов. Об этом Лукашенко заявил на встрече с министром образования Игоря Карпенко.В источнике
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РБК

Лукашенко призвал разобраться с перекинувшимися в другой лагерь учителями

РБК07:34
ТАСС

Лукашенко заявил, что не желающие следовать госидеологии не должны преподавать в школах

ТАСС04:07
Интерфакс

Лукашенко потребовал увольнять учителей за поддержку протестов

Интерфакс04:47
Московский Комсомолец

Лукашенко потребовал увольнять учителей, поддержавших протесты

Московский Комсомолец04:31
Известия

Лукашенко предложил уволиться не согласным с госидеологией учителям

Известия04:29
РЕН ТВ

Лукашенко: В школах не должно быть тех, кто не следует госидеологии

РЕН ТВ04:12
РИА Новости

Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей

РИА Новости07:28
КП - Беларусь

Лукашенко требует защитить учителей от нападок. И разобраться с ними

КП - Беларусь05:46

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
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Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины

Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM02:06
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Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.
Lenta.ru08:16
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