Лукашенко потребовал увольнять учителей за участие в протестах
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять школьных учителей, поддержавших акции протеста против итогов президентских выборов. Об этом Лукашенко заявил на встрече с министром образования Игоря Карпенко.В источнике
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