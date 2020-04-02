Политика
RT на русскомЛукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
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Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Тони Фергюсоном
Хоккей
«Йокерит» ведет 3-0 в серии со СКА в виртуальном плей-офф КХЛ
КХЛ продолжает виртуальный розыгрыш Кубка Гагарина. В третьем матче «Сибирь» (57 004 голосов) победила «Барыс» (53 842 голосов).
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Авто
Volkswagen выпустит гибридные Tiguan и Arteon
Кроссовер Tiguan и лифтбек Arteon присоединятся к линейке гибридных Volkswagen до конца нынешнего года или в начале следующего.
Политика
«Коммерсантъ» сообщил о планах сделать следующую неделю нерабочей
Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Общество
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Здоровье
В Госдуме назвали отличие карантина от самоизоляции
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал отличия между самоизоляцией и карантином.
Общество
На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом
Ставрополь, 2 апреля 2020, 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Общество
В Москве отменены «пасхальные» автобусные маршруты
В Москве и Подмосковье отменяются специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов на весенние религиозные праздники.
Общество
Более 20% заболевших коронавирусом россиян не имеют симптомов
Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленной новой коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Пермская журналистка умерла от коронавируса
В четверг, 2 апреля, Министерство здравоохранения Пермского края подтвердило смерть пермской журналистки Анастасии Петровой от пневмонии, развившейся вследствие заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Китай предсказывает поражение Японии при попытке захвата Курил
Попытка силового захвата Курильских островов приведет к большим неприятностям для Японии.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Наука
Самыми восприимчивыми к коронавирусу животными оказались кошки
Исследование китайских биологов из Ветеринарного НИИ в Харбине показало, что наиболее восприимчивыми к коронавирусу являются кошки.
Здоровье
В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет
Специалисты заявили, что наличие стойкого иммунитета у переболевших людей позволяет использовать плазму их крови для специфической иммунотерапии других зараженных.
Общество
На въездах в Казань установлено 14 постов
На въездах в Казань установлено 14 постов ГИБДД, полиции и Росгвардии, которые проверяют соблюдение автомобилистами и их пассажирами правил режима самоизоляции.
Футбол
Дзюба: ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую
Ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую.
Происшествия
Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов
В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Происшествия
СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми
Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Общество
В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Гаджеты
В России стартовали продажи новых MacBook Air
В России стартовали продажи новых MacBook Air.
Экономика
Определены случаи, при которых россияне могут не платить по кредитам
Для россиян, у которых есть потребительские кредиты, временно вводится механизм «кредитных каникул», аналогичный ипотечным каникулам.
Экономика
РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний
Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Происшествия
Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести
Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Общество
В России за сутки выявили 771 новый случай коронавируса
В России за последние сутки был выявлен 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.