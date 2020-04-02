Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

РБК04:11

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

ТАСС03:31

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Lenta.ru03:25

Путин поздравил Лукашенко с днем единения народов РФ и Белоруссии

Газета.Ru03:13

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

RT на русском01:32

Путин поздравил Лукашенко с днем единения народов России и Белоруссии

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