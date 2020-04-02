Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

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