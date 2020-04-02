Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление с Днем единения народов России и Белоруссии, в котором рассказал, чего ждет от интеграции двух стран. Об этом сообщает его пресс-служба.
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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

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Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

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Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

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В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
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Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
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В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет

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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
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Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.
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Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец вчера в 14:42
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Здоровье

На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
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Происшествия

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В Минобороны оценили возможность переноса парада Победы

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Общество

За сутки в России выявили 771 случай коронавируса

За сутки в 29 регионах России зарегистрировали 771 случай коронавируса.
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Происшествия

Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом

В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.
Известия вчера в 10:52
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Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
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Мишустин призвал не затягивать с подготовкой подзаконных актов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмину нельзя затягивать с принятием подзаконных актов, чтобы законы в связи с распространением коронавируса работали немедленно.
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Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
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Драчев отказался покидать СБР после письма с призывом об отставке

Драчев же в одном из последних интервью по поводу возникшей ситуации заявил, что практически половина подписантов не просто не ставили своих подписей, но и вовсе письма с призывом оставить полномочия в руководстве СБР не видели.
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Выявлено 150 нарушений режима самоизоляции (78 - Самара, 26 - Тольятти). За 1 апреля закончено медицинское наблюдение - 691 человек.
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Названа доля комфортных для жизни городов России

Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Lenta.ru 06:11
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На Украине работникам скорой втрое увеличили оклады из-за коронавируса

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Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
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Количество заболевших коронавирусом на Дону увеличилось почти в 2 раза

В Ростовской области количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось почти в два раза и достигло девяти человек.
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15-летнего сына Аллы Довлатовой экстренно госпитализировали

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Разворот (утренний): Михаил Ходорковский

М.Ходорковский― Было такое много лет назад.
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