Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление с Днем единения народов России и Белоруссии, в котором рассказал, чего ждет от интеграции двух стран. Об этом сообщает его пресс-служба.

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

Общество Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.

Общество В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

Здоровье В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет Специалисты заявили, что наличие стойкого иммунитета у переболевших людей позволяет использовать плазму их крови для специфической иммунотерапии других зараженных.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Происшествия У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.

Политика Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Музыка Земфира выпустила новую песню про Крым Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Происшествия Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.

Политика Мишустин призвал не затягивать с подготовкой подзаконных актов Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмину нельзя затягивать с принятием подзаконных актов, чтобы законы в связи с распространением коронавируса работали немедленно.

Политика США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Биатлон Драчев отказался покидать СБР после письма с призывом об отставке Драчев же в одном из последних интервью по поводу возникшей ситуации заявил, что практически половина подписантов не просто не ставили своих подписей, но и вовсе письма с призывом оставить полномочия в руководстве СБР не видели.

Общество Названа доля комфортных для жизни городов России Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.