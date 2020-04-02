Политика
РИА НовостиЛукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление с Днем единения народов России и Белоруссии, в котором рассказал, чего ждет от интеграции двух стран. Об этом сообщает его пресс-служба.
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Общество
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
Здоровье
В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет
Специалисты заявили, что наличие стойкого иммунитета у переболевших людей позволяет использовать плазму их крови для специфической иммунотерапии других зараженных.
Гаджеты
Беспроводные наушники Sony показали отличный автономный режим
Линейка беспроводных наушников Sony Extra Bass пополнилась доступной моделью WF-XB700.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Происшествия
У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.
Политика
Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Здоровье
На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ
На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Общество
В Минобороны оценили возможность переноса парада Победы
Общество
Почта доставит все пенсии и пособия рязанцам на дом
В апреле Почта России доставит все пенсии и пособия рязанцам на дом. Об этом проинформировали в пресс-службе областного УФПС.
Общество
За сутки в России выявили 771 случай коронавируса
За сутки в 29 регионах России зарегистрировали 771 случай коронавируса.
Происшествия
Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом
В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Политика
Мишустин призвал не затягивать с подготовкой подзаконных актов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмину нельзя затягивать с принятием подзаконных актов, чтобы законы в связи с распространением коронавируса работали немедленно.
Политика
США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Кино
Скарлетт Йоханссон назвала «Чёрную вдову» семейной драмой
Американская актриса Скарлетт Йоханссон сравнила фильм вселенной Marvel «Чёрная вдова» с семейной драмой.
Биатлон
Драчев отказался покидать СБР после письма с призывом об отставке
Драчев же в одном из последних интервью по поводу возникшей ситуации заявил, что практически половина подписантов не просто не ставили своих подписей, но и вовсе письма с призывом оставить полномочия в руководстве СБР не видели.
Происшествия
В Тольятти выявлено 26 нарушений режима самоизоляции
Выявлено 150 нарушений режима самоизоляции (78 - Самара, 26 - Тольятти). За 1 апреля закончено медицинское наблюдение - 691 человек.
Общество
Названа доля комфортных для жизни городов России
Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Здоровье
На Украине работникам скорой втрое увеличили оклады из-за коронавируса
Киев, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM После обращения работников скорой помощи к президенту Украины Владимиру Зеленскому, министр здравоохранения страны Максим Степанов увеличил их оклады втрое на время пандемии коронавируса.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Происшествия
Количество заболевших коронавирусом на Дону увеличилось почти в 2 раза
В Ростовской области количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось почти в два раза и достигло девяти человек.
Общество
Разворот (утренний): Михаил Ходорковский
М.Ходорковский― Было такое много лет назад.