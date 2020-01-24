Россия не выполняет договоренностей о ценах на газ для Белоруссии, достигнутых при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко: Россия кинула нас с ценами на газ

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