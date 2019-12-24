Если Россия предпримет попытку нарушить наш суверенитет, вам известно, какой будет реакция мирового сообщества, они будут втянуты в войну. Запад и НАТО не перенесут уже этого предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии, поскольку они сочтут это как угрозу им. И в чем-то будут правы.

«Вы [Россия] каждый год начинаете нас [Белоруссию] прессовать, завинчивая гайки и повышая цены», — рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» Лукашенко. Как отмечает лидер союзного государства, дефицит в товарообороте Москвы и Минска составляет девять млрд рублей, то есть Белоруссия продает России больше.

Шоу-бизнес Галкин рассказал об особенностях жизни с Пугачевой Российский юморист и шоумен Максим Галкин рассказал об особенностях семейной жизни с Аллой Пугачевой, разница в возрасте с которой составляет 27 лет.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Здоровье Врач рассказала, как правильно лечить насморк Люди болеющие насморком не считают его серьезной болезнью. Между тем ринит в запущенном виде вызывает осложнения.

Общество Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.

Общество Чиновников хотят пересадить на такси Власти РФ рассматривают предложение об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов.

Политика Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Политика Нафтогаз испугался отказа России от транзита после отзыва исков Киевом Украинский «Нафтогаз» опасается, что после того, как Киев отзовет иски к российской стороне, Москва откажется от транзита газа через Украину, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

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Общество В Минтруде рассказали о деталях замены бумажной трудовой книжки Уже с 2021 года сотрудники, которые устроятся на работу впервые, не смогут выбрать формат трудовой книжки: сведения об их трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде.

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Здоровье В России изменят правила посещения пациентов в больницах «Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.

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Шоу-бизнес Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.

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