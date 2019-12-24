Политика

URA.RuURA.RuЛукашенко пожаловался, что Россия прессует Белоруссию

«Вы [Россия] каждый год начинаете нас [Белоруссию] прессовать, завинчивая гайки и повышая цены», — рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» Лукашенко. Как отмечает лидер союзного государства, дефицит в товарообороте Москвы и Минска составляет девять млрд рублей, то есть Белоруссия продает России больше.
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Александр Лукашенко
Если Россия предпримет попытку нарушить наш суверенитет, вам известно, какой будет реакция мирового сообщества, они будут втянуты в войну. Запад и НАТО не перенесут уже этого предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии, поскольку они сочтут это как угрозу им. И в чем-то будут правы.
— Александр ЛукашенкоИнфорос 05:28

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