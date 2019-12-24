Политика
URA.RuЛукашенко пожаловался, что Россия прессует Белоруссию
«Вы [Россия] каждый год начинаете нас [Белоруссию] прессовать, завинчивая гайки и повышая цены», — рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» Лукашенко. Как отмечает лидер союзного государства, дефицит в товарообороте Москвы и Минска составляет девять млрд рублей, то есть Белоруссия продает России больше.
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Если Россия предпримет попытку нарушить наш суверенитет, вам известно, какой будет реакция мирового сообщества, они будут втянуты в войну. Запад и НАТО не перенесут уже этого предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии, поскольку они сочтут это как угрозу им. И в чем-то будут правы.
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Телеведущий Попов пристыдил Наргиз за слова о России
Экономика
Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Галкин рассказал об особенностях жизни с Пугачевой
Российский юморист и шоумен Максим Галкин рассказал об особенностях семейной жизни с Аллой Пугачевой, разница в возрасте с которой составляет 27 лет.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Здоровье
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Люди болеющие насморком не считают его серьезной болезнью. Между тем ринит в запущенном виде вызывает осложнения.
Общество
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
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Чиновников хотят пересадить на такси
Власти РФ рассматривают предложение об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Политика
Нафтогаз испугался отказа России от транзита после отзыва исков Киевом
Украинский «Нафтогаз» опасается, что после того, как Киев отзовет иски к российской стороне, Москва откажется от транзита газа через Украину, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Гаджеты
Sony придется работать без выходных, чтобы справиться со спросом на датчики изображения
Предприятия Sony, выпускающие датчики изображения, работают круглосуточно, но этого недостаточно, чтобы справиться с заказами.
Авто
Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными
Происшествия
Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя
В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Общество
В Минтруде рассказали о деталях замены бумажной трудовой книжки
Уже с 2021 года сотрудники, которые устроятся на работу впервые, не смогут выбрать формат трудовой книжки: сведения об их трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде.
Политика
Путин попросил парламент подумать о дополнительной поддержке ветеранов
Президент России Владимир Путин поручил руководству Совета Федерации и Госдумы подумать, как дополнительно поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте Кремля.
Политика
Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти
Владимир Путин в ходе разговора с парламентариями допустил небольшие изменения Конституции.
Футбол
Белорусский нападающий Илья Шкурин продолжит карьеру в ЦСКА, пишут СМИ
Белорусский нападающий Илья Шкурин продолжит карьеру в московском футбольном клубе ЦСКА, сообщает "Прессбол".
Здоровье
В России изменят правила посещения пациентов в больницах
«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Происшествия
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
Политика
Путин рассказал, что пьет вместо чая и кофе
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Спорт
В СБР надеются на объективное рассмотрение в CAS дела по WADA и РУСАДА
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) объективно рассмотрит все обстоятельства ситуации с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Шоу-бизнес
Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»
Авто
В Haval раскрыли производственные планы в России
Напомним, что завод Haval в Тульской области был запущен в мае 2019 года.