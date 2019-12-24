Политика
URA.RuЛукашенко пожаловался, что Россия прессует Белоруссию
«Вы [Россия] каждый год начинаете нас [Белоруссию] прессовать, завинчивая гайки и повышая цены», — рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» Лукашенко. Как отмечает лидер союзного государства, дефицит в товарообороте Москвы и Минска составляет девять млрд рублей, то есть Белоруссия продает России больше.
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Финансы
Госдолг Украины в ноябре вырос почти на $1 млрд
Государственный долг Украины в ноябре увеличился почти на $0,99 млрд и достиг $82,83 млрд.
Общество
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Авто
Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA
Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
Авто
В Москве с 1 января подорожает эвакуация автомобилей
Эвакуация и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, в Москве подорожает с 1 января будущего года.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Происшествия
Уголовное дело Светланы Прокопьевой возвращено на доследование
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Армия и оружие
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
Увеличивается угроза применения беспилотников террористами в любой стране мира.
Хоккей
Овечкин стал участником массовой драки в игре с «Бостоном»
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время выездной игры регулярного чемпионата НХЛ против "Бостон Брюинз" (3:7) принял участие в массовой потасовке с участием хоккеистов двух команд.
Политика
«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Авто
Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России
Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».
Экономика
Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов.
Общество
Разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 был застрахован
Разбившийся в Комсомольске-на-Амуре истребитель пятого поколения Су-57 был застрахован.
Наука
Из искусственной клетки впервые вырастили живое существо
Долгое время китайские специалисты работали над поисками способов выведения живого существа из искусственной клетки.
Политика
Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР
Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".
Наука
В Канаде нашли самый древний пример заботы о потомстве
Палеонтологи обнаружили на востоке Канады окаменелые останки древних звероящеров - матери и ее детеныша.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью
Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Кино
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Гаджеты
Компьютеры с китайскими CPU получат свою операционную систему
Помимо чипов Zhaoxin, планируется адаптировать Unity OS под процессоры Loongson, FeiTeng, ShenWei, Kunpeng и Hygon.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой
Роспотребнадзор порекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой для минимизации его вреда организму человека.
Политика
Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей
Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Львовской и Закарпатской областей Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко из-за отсутствия результатов, передает УНИАН.
Общество
Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Происшествия
Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке, чтобы встречать иностранных гостей.
Экономика
Во Владивостоке начались биржевые торги лесом на экспорт
Пилотный проект биржевых торгов древесиной на экспорт на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) стартовал во Владивостоке.
Транспорт
Более 600 пассажиров проедут на первом поезде по Крымскому мосту
Отмечается, что среди пассажиров поезда будут Людмила и Юрий Песочниковы - проводник и начальник поезда №7 по маршруту Петербург - Севастополь, который курсировал с 1959 года через территорию Украины до 2014 года.
Футбол
Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет
Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.