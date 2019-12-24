Политика
Журналистская правдаЛукашенко предостерег Россию от нападения на Белоруссию
Рассуждая о возможном нападении со стороны России, Лукашенко заявил: «Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну».
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Если Россия предпримет попытку нарушить наш суверенитет, вам известно, какой будет реакция мирового сообщества, они будут втянуты в войну. Запад и НАТО не перенесут уже этого предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии, поскольку они сочтут это как угрозу им. И в чем-то будут правы.
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