Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаЛукашенко предостерег Россию от нападения на Белоруссию

Рассуждая о возможном нападении со стороны России, Лукашенко заявил: «Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну».
Читать в источнике
Комментировать4
Александр Лукашенко
Если Россия предпримет попытку нарушить наш суверенитет, вам известно, какой будет реакция мирового сообщества, они будут втянуты в войну. Запад и НАТО не перенесут уже этого предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии, поскольку они сочтут это как угрозу им. И в чем-то будут правы.
— Александр ЛукашенкоИнфорос 05:28

Подробнее о событии

Лукашенко заявил о ежегодном завинчивании гаек со стороны России

Известия07:03

Россия каждый год прессует Беларусь – Лукашенко

Эхо Москвы07:28

Лукашенко рассказал о «завинчивании гаек» Россией

RT на русском07:19

Лукашенко заявил, что Россия каждый год прессует Белоруссию

РИА Новости08:39

Лукашенко заявил, что Россия каждый год начинает прессовать Белоруссию, «завинчивая гайки»

ТАСС06:35

Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию

Lenta.ru06:15

Лукашенко заявил о «завинчивании Россией гаек»

Взгляд.ру06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 15:51, Ашберн
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Наука

«Арабскую весну» связали с уровнем счастья

Сотрудники НИУ ВШЭ и Института Африки РАН показали, что уровень счастья жителей Туниса, Ливии, Египта и других арабских стран в 2010 году был самой эффективной метрикой начала «арабской весны».
Индикатор 07:05
Происшествия

При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
REGNUM 11:20
Общество

Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
RT на русском 13:07
Политика

Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым

Газета.Ru вчера в 12:27
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
RT на русском вчера в 22:31
Общество

Главу МВД Татарстана наказали после учений полицейских со школьниками

Глава МВД России Владимир Колокольцев решил уволить непосредственных организаторов учений полицейских с участием школьников в Тукаевском районе РТ, а главу республиканского ведомства Артема Хохорина - наказать.
ProKazan.ru 03:48
Общество

Актриса Галина Волчек впала в кому

Известная советская и российская актриса Галина Волчек накануне впала в кому в больнице, пишет telegram-канал Mash.
Европейско-Азиатские новости 00:02
Наука

ВВС США представили облик гиперзвуковых саней Санта-Клауса

Naked Science 08:47
Транспорт

Первый поезд из Москвы в Симферополь отправился с Казанского вокзала

Первый поезд из Москвы в Симферополь отправился с Казанского вокзала в 23:45.
Вечерняя Москва 15:45
Происшествия

Младенца в коробке нашли в подъезде дома в Мытищах

Известия 06:21
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью

Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Газета.Ru 10:52
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
7Дней.ру 08:18
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Спорт

Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
RT на русском 07:20
Игры

На PS4 стала доступна бесплатная динамическая тема Ghost of Tsushima

Gmbox.ru 02:08
Здоровье

По данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии

Японские ученые-медики определили и рассказали, как кишечник предупреждает человека о возникновении рака на ранней стадии его развития.
Ugpressa.ru 02:37
Общество

Приставы начали розыск Ольги Бузовой за коммунальные долги

Радио Sputnik 06:23
Авто

Эксперты узнали, что сокращает ресурс современного двигателя

В современных двигателях используются решения, экономящие топливо, но сокращающие ресурс мотора.
МедиаПоток 05:35
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 01:36
Общество

«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Интерфакс 09:54
Футбол

Фёдор Смолов — о желании поиграть в Европе, «Локомотиве» и «Краснодаре»

Чемпионат 11:00
Происшествия

Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке, чтобы встречать иностранных гостей.
Lenta.ru 12:59
Экономика

Forbes назвал десять самых успешных миллиардеров десятилетия

Журнал Forbes составил список десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Рейтинг возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
Коммерсантъ 07:04
Политика

Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой

Газета.Ru 06:03
Гаджеты

В сети появился список приложений для Android с новым вирусом Soraka

В магазине приложений Google Play эксперты по безопасности нашли очередное вредоносное программное обеспечение, которое обозначили названием Soraka.
Вечерний курьер 09:26
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Мойка78 07:33
Политика

Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным и министром финансов Антоном Силуановым, прошедшей 20 декабря, Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации в Донбассе парламенты стран «нормандской четверки» — Франции, Германии, России и Украины, добавив, что в парламенте последней уже создали межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира».
РБК 15:32
Шоу-бизнес

Названы имена самых востребованных артистов на новогодних корпоративах

РЕН ТВ 13:42
Космос

Новейший американский космический корабль Starliner вернулся на Землю

Новейший американский космический корабль Starliner вернулся на Землю, завершив первый испытательный полет.
Вести ФМ 22 декабря в 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное