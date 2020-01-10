Энергетика
РЕН ТВЛукашенко пожаловался, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что до сих пор не смог договориться с российским лидером Владимиром Путиным о поставках нефти в свою страну. Слова белорусского главы приводит Sputnik Беларусь.
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«Чистой воды шантаж». Эксперт — о переговорах с Лукашенко по нефти
Аргументы и Факты10 января в 09:57
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
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От компаний Гуцериева в Беларусь придет 650 тысяч тонн нефти по трубопроводу и еще 100 тысяч тонн - по железной дороге
КП - Беларусь10 января в 07:06
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Политика
Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
Экономика
«Аграрная сверхдержава». Украина вошла в тройку лидеров экспорта сельхозпродукции в ЕС
По словам экономиста Виктора Скаршевского, западные государства заинтересованы в подавлении промышленного производства в зависимых странах, взамен советуя становиться «аграрными сверхдержавами».
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Футбол
Лучшим игроком финала Суперкубка Испании стал удаленный футболист
Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде стал самым ценным игроком финальной встречи Суперкубка Испании против "Атлетико".
Биатлон
Российские биатлонисты должны перейти на отечественные патроны к 2021 году
Надеемся, что если не в этом году, то в следующем точно перейдём на российские патроны, — цитирует Драчёва ТАСС.
Политика
США заявили о готовности к переговорам с Ираном
США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом
Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
Происшествия
Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва.
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Политика
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
Шоу-бизнес
Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации
Здоровье
Якутия заказала дополнительно 40 тысяч вакцин против кори
Власти Якутии для вакцинации населения против кори дополнительно заказали 40 тысяч инъекций.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Происшествия
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Политика
Тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев привезут одним рейсом
На своей странице в социальной сети Facebook Данилов написал, что борт министерства обороны страны, находящийся сейчас в Иране, вернется на родину только после завершения всех процедур и лишь тогда, когда можно будет забрать тела всех граждан Украины, погибших в авиакатастрофе.
Политика
Путин назвал темы переговоров с Меркель
Президент России Владимир Путин назвал переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель полезными и содержательными, стороны обсудили ключевые вопросы международной и двусторонней повестки дня.
Футбол
Почеттино стал фаворитом на должность наставника «Барселоны»
Отмечается, что экс-наставник «Тоттенхэма» стал фаворитом на этот пост, поскольку бывший капитан «Барселоны» Хави, работающий в чемпионате Катара, отказался от предложения возглавить команду.
Авто
Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году
Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Кино
В мировом прокате установлен новый кассовый рекорд
Стоит также отметить, что в 2019 году впервые в истории американского поката все пять первых мест были заняты кинопроектами, представленными зрителям одной компанией, в данном случае - Walt Disney.
Космос
Астрономы обнаружили необычное поведение пульсара
Используя телескоп Molonglo Observatory Synthesis Telescope (MOST), астрономы обнаружили глитч радиопульсара PSR J0908−4913.