Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВЛукашенко пожаловался, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что до сих пор не смог договориться с российским лидером Владимиром Путиным о поставках нефти в свою страну. Слова белорусского главы приводит Sputnik Беларусь.
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Александр Григорьевич Лукашенко
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