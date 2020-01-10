Энергетика
Свободная ПрессаЛукашенко возмутился ценами на российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в четверг на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", возмутился ценами, которые Россия устанавливает на нефть для Минска.
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«Чистой воды шантаж». Эксперт — о переговорах с Лукашенко по нефти
Аргументы и Факты10 января в 09:57
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
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От компаний Гуцериева в Беларусь придет 650 тысяч тонн нефти по трубопроводу и еще 100 тысяч тонн - по железной дороге
КП - Беларусь10 января в 07:06
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
Политика
Вице-президент Абхазии заявил об отказе Хаджимбы от участия в выборах
Рауль Хаджимба, ушедший в отставку с поста президента Абхазии, не намерен выставлять свою кандидатуру для участия в повторных выборах главы республики.
Происшествия
Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину
Сбитой сегодня, в свой день рождения, в центре Москвы актрисе, режиссеру и телеведущей Ренате Литвиновой наложили швы на лицо.
Политика
В Москве начались российско-турецкие переговоры по Ливии
Переговоры проходят в Доме приемов МИД. Встреча посвящена ливийскому урегулированию Позднее к ним присоединятся представители Ливии.
Армия и оружие
Более 4,5 тысячи военнослужащих подняты по тревоге в Подмосковье
Общество
Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным
Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Политика
Макрон и Путин решили сохранить ядерную сделку с Ираном
СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай.
Политика
Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года
Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий.
Общество
Мэр Миасса похвастался школьными туалетами без перегородок
Мэр Миасса Григорий Тонких рассказал о ремонте санузла в одной из поселковых школ. Фотографию он выложил на своей странице в Instagram.
Общество
Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов
С середины января "Мегафон" и "Билайн" повысят стоимость архивных тарифов.
Общество
В России упал спрос на майонез в предновогодний период
По данным компании Ozon, которая зафиксировала снижение спроса на майонез на 60%, это связано с модой на здоровый образ жизни.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
Политика
Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Армия и оружие
На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
Американские военнослужащие не присутствовали на подвергшейся в воскресенье ракетному удару авиабазе Балад в Ираке.
Общество
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Политика
США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти
США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Происшествия
СК задержал подозреваемого в убийстве и сожжении двух барнаульцев
Житель села Бобровка Алтайского края задержан по подозрению в убийстве.
Общество
ФСБ упростила порядок выхода судов и рыболовства у берегов Крыма
Авто
Ford показал возрожденный внедорожник Bronco на видео
Компания Ford опубликовала тизерный видеоролик новой модели, для которой возродят название Bronco.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Футбол
Агуэро: «Постараюсь побить рекорд Ширера по голам в АПЛ»
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко возглавила российский прокат, собрав за выходные 315,5 миллиона рублей, общие сборы фильма за три недели проката составили 2,3 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Наука
В Швейцарии создали золото со свойствами пластика
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Футбол
«Краснодар» вышел из отпуска. Команда проведет все три сбора в Испании
15 января футболисты и тренерский штаб отправятся в Испанию на первый сбор, который продлится до 26 января.
Гаджеты
Пользователям Windows 7 Microsoft советует купить новый компьютер
14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Компания Microsoft советуют пользователям перейти на новый компьютер с Windows 10 Pro.
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Футбол
Слуцкий ввел систему штрафов в «Рубине»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ввел систему штрафов в команде.