Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в четверг на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", возмутился ценами, которые Россия устанавливает на нефть для Минска.

Общество Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

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Кино Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко возглавила российский прокат, собрав за выходные 315,5 миллиона рублей, общие сборы фильма за три недели проката составили 2,3 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.