Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.
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Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

РИА Новости13:35

Лукашенко пожаловался на отношение РФ к Белоруссии в нефтяном вопросе

Мой Брянск12:47

Лукашенко пожаловался на отношение России к Белоруссии в нефтяном вопросе

Известия12:07
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Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

Известия 07:43
Кино

Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате

По состоянию на 20 января 2020 года, фильм собрал более 1 млн долларов в зарубежном прокате.
ToDay News Ufa 02:20
Политика

Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
РИА Новости 13:01
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Происшествия

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20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 12:24
Политика

В Госдепе США назвали новую дату встречи Помпео с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 января.
РБК 13:26
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост 04:23
Экономика

Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
RT на русском 03:36
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru 12:48
Общество

МИД: никто из находящихся в Китае россиян не заразился коронавирусом

Посольство и генеральные консульства РФ следят за ситуацией и поддерживают связь с россиянами, находящимися в районах распространения заболевания.
Аргументы и Факты 13:30
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции

RT на русском 13:14
Армия и оружие

Трое сирийских военных погибли при обстреле Алеппо

РИА Новости 12:33
Политика

Лукашенко: не хочу быть последним президентом Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что не хочет быть последним президентом своей страны.
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Игры

Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077

Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
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США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

РИА Новости 12:07
Общество

Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании

Экс-руководитель Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов будет назначен на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко в своем Twitter.
РИА Новости 13:28
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru 09:39
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Кокорин согласился перейти в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
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Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

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Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

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Известия вчера в 18:42
Футбол

Мамаев забил гол за «Ростов» в товарищеском матче

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В результате стрельбы на юго-западе Германии погибли шесть человек

Шесть человек погибли во время стрельбы в центре города Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, юго-запад Германии).
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Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
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Появился трейлер фильма «Дау» Ильи Хржановского

В Сети появился трейлер фильма «Дау» российского режиссёра Ильи Хржановского.
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«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
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Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

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Первый выпуск программы выйдет 14 февраля. Мария Киселёва вела «Слабое звено» на Первом канале с 2001 по 2005 год.
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Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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