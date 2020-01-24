Политика
РИА НовостиЛукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса
Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.
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Кино
Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате
По состоянию на 20 января 2020 года, фильм собрал более 1 млн долларов в зарубежном прокате.
Политика
Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
В Госдепе США назвали новую дату встречи Помпео с Зеленским
Госсекретарь США Майк Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 января.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Экономика
Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Общество
МИД: никто из находящихся в Китае россиян не заразился коронавирусом
Посольство и генеральные консульства РФ следят за ситуацией и поддерживают связь с россиянами, находящимися в районах распространения заболевания.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции
Армия и оружие
Трое сирийских военных погибли при обстреле Алеппо
Политика
Лукашенко: не хочу быть последним президентом Белоруссии
Лукашенко подчеркнул, что не хочет быть последним президентом своей страны.
Игры
Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077
Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
Общество
Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании
Экс-руководитель Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов будет назначен на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко в своем Twitter.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Футбол
Кокорин согласился перейти в «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Фигурное катание
Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате Европы
Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Футбол
Мамаев забил гол за «Ростов» в товарищеском матче
Происшествия
В результате стрельбы на юго-западе Германии погибли шесть человек
Шесть человек погибли во время стрельбы в центре города Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, юго-запад Германии).
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Кино
Появился трейлер фильма «Дау» Ильи Хржановского
В Сети появился трейлер фильма «Дау» российского режиссёра Ильи Хржановского.
Политика
Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии
Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Футбол
Болельщики смогут бесплатно обменять форму сборной России с перевернутым флагом на новую
7 ноября сборная России презентовала форму для участия в ЧЕ-2020, однако на рукавах были расположены полосы в цветах российского флага в обратном порядке, образуя тем самым цветовую гамму флага Сербии.
Культура
«Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Первый выпуск программы выйдет 14 февраля. Мария Киселёва вела «Слабое звено» на Первом канале с 2001 по 2005 год.