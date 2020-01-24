Энергетика
РИА НовостиЛукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса
Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Президент Белоруссии в ходе рабочей поездки в Шклов в пятницу заявил, что Россия потребовала от Минска слишком высокую цену за нефть, сообщает 24 января телеканал CTV.Известиявчера в 12:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны ответило США на «перехват» российского генерала в Сирии
Минобороны России подтвердило сообщения спецпредставителя Госдепа США по Сирии Джеймса Джеффри о «перехвате» российского генерала в районе сирийского города Манбидж.
Общество
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
Общество
Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения
Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг.
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Министерство иностранных дел России расценивает выдворение российских дипломатов из Софии как недружественный и провокационный шаг и предупреждает властей Болгарии об ответных мерах, сообщается в субботу на сайте ведомства.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Политика
Помощник президента Сурков ушел с госслужбы
Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Биатлон
Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке
На этапе Кубка мира в словенской Поклюке состоялась смешанная эстафета, победу в которой одержали французы Эмильен Жаклен и Анаис Бескон.
Происшествия
Эстонская яхта выловила из океана близ Тенерифе полтонны гашиша
Компания путешественников, отправившаяся туристами на Тенерифе на эстонском паруснике Wesipruul, обнаружила плескающиеся в океане бережно упакованные ящики, на которых были номера и буквы.
Игры
Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus
Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Происшествия
Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии
Агентство Киодо сообщило, что полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать явке двух сотрудников торгового представительства, которым могли быть переданы секретные данные одной крупной японской коммуникационной компании.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Политика
Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Политика
Качиньский потребовал от России репарации за ущерб во время войны
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
Экономика
Капитализация Tesla превысила $100 млрд
Шоу-бизнес
Лолита удивила фанатов видео без макияжа
Певица Лолита Милявская разместила в Instagram видеозапись, на которой предстала перед поклонниками в купальнике с откровенным вырезом и без макияжа.
Армия и оружие
В США провели военные учения с участием вертолетов Ми-24
Как рассказал командир эскадрильи, капитан ВВС Курт Уоллин, тренировка с другими вертолетами, а не «HH-60G Pave Hawk против HH-60G» происходит впервые.
Происшествия
У вернувшегося из Китая российского школьника заподозрили коронавирус
Коронавирус заподозрили у 13-летнего школьника, который возвращался из Пекина в Москву.
Политика
Зеленский объяснил свой отказ принять отставку премьера Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью израильскому Девятому каналу объяснил причину, по которой он не принял отставки премьер-министра Алексея Гончарука.
Кино
Актер Александр Петров получил премию «Золотой орел»
Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».
Происшествия
В Бердске водитель выкинул пассажирку из автобуса на ГУМе
В Бердске водитель общественного транспортного средства высадил пассажирку, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Биатлон
Васнецова победила в спринте на Кубке России в Ижевске
Биатлонистка Валерия Васнецова, представляющая Пермский край, выиграла первую спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка России в Ижевске.
Здоровье
Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал "Звезде", как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса.
Культура