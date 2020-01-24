Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.
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Президент Белоруссии в ходе рабочей поездки в Шклов в пятницу заявил, что Россия потребовала от Минска слишком высокую цену за нефть, сообщает 24 января телеканал CTV
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Известиявчера в 12:07

Подробнее о событии

Лукашенко заявил, что РФ установила слишком высокую цену на нефть

Аргументы и Фактывчера в 16:26

Лукашенко пожаловался на Россию из-за цен на нефть

Life.ruвчера в 15:53

Лукашенко пожаловался на отношение РФ к Белоруссии в нефтяном вопросе

Мой Брянсквчера в 12:47

Лукашенко пожаловался на позицию России в нефтяном вопросе

URA.Ruвчера в 15:04

Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

РИА Новостивчера в 13:35

Безпалько отреагировал на жалобу Лукашенко о «неудобной позе» Белоруссии в нефтяном вопросе

ФАНвчера в 15:44

Лукашенко пожаловался на отношение России к Белоруссии в нефтяном вопросе

Известиявчера в 12:07
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Армия и оружие

Минобороны ответило США на «перехват» российского генерала в Сирии

Минобороны России подтвердило сообщения спецпредставителя Госдепа США по Сирии Джеймса Джеффри о «перехвате» российского генерала в районе сирийского города Манбидж.
РБК 08:19
Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
РИА Новости 07:07
Общество

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг.
ТАСС 04:23
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Министерство иностранных дел России расценивает выдворение российских дипломатов из Софии как недружественный и провокационный шаг и предупреждает властей Болгарии об ответных мерах, сообщается в субботу на сайте ведомства.
ТАСС 07:53
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета вчера в 09:13
Политика

Помощник президента Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Медиазона 02:26
Биатлон

Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке

На этапе Кубка мира в словенской Поклюке состоялась смешанная эстафета, победу в которой одержали французы Эмильен Жаклен и Анаис Бескон.
RT на русском 08:10
Происшествия

Эстонская яхта выловила из океана близ Тенерифе полтонны гашиша

Компания путешественников, отправившаяся туристами на Тенерифе на эстонском паруснике Wesipruul, обнаружила плескающиеся в океане бережно упакованные ящики, на которых были номера и буквы.
Интерфакс 02:38
Игры

Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus

Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
Faktom 01:06
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM 23 января в 17:16
Происшествия

Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии

Агентство Киодо сообщило, что полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать явке двух сотрудников торгового представительства, которым могли быть переданы секретные данные одной крупной японской коммуникационной компании.
РИА Новости 08:15
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости 06:29
Политика

Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

Газета.Ru 05:44
Политика

Качиньский потребовал от России репарации за ущерб во время войны

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
РИА Новости 03:42
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
РБК вчера в 08:07
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
РЕН ТВ вчера в 11:34
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Экономика

Капитализация Tesla превысила $100 млрд

Московский Комсомолец 22 января в 09:20
Шоу-бизнес

Лолита удивила фанатов видео без макияжа

Певица Лолита Милявская разместила в Instagram видеозапись, на которой предстала перед поклонниками в купальнике с откровенным вырезом и без макияжа.
Рамблер вчера в 02:52
Армия и оружие

В США провели военные учения с участием вертолетов Ми-24

Как рассказал командир эскадрильи, капитан ВВС Курт Уоллин, тренировка с другими вертолетами, а не «HH-60G Pave Hawk против HH-60G» происходит впервые.
RuNews24.ru 02:14
Происшествия

У вернувшегося из Китая российского школьника заподозрили коронавирус

Коронавирус заподозрили у 13-летнего школьника, который возвращался из Пекина в Москву.
Lenta.ru 07:29
Политика

Зеленский объяснил свой отказ принять отставку премьера Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью израильскому Девятому каналу объяснил причину, по которой он не принял отставки премьер-министра Алексея Гончарука.
Life.ru вчера в 20:16
Кино

Актер Александр Петров получил премию «Золотой орел»

Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».
iReactor вчера в 22:47
Футбол

Медведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»

РИА Новости 07:35
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Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира

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Происшествия

Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета

РБК 01:20
Происшествия

В Бердске водитель выкинул пассажирку из автобуса на ГУМе

В Бердске водитель общественного транспортного средства высадил пассажирку, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Evo-rus.com 05:31
Биатлон

Васнецова победила в спринте на Кубке России в Ижевске

Биатлонистка Валерия Васнецова, представляющая Пермский край, выиграла первую спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка России в Ижевске.
Нева Спорт 05:01
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Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал "Звезде", как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса.
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Экс-солистка «Ленинграда» обратилась к Зеленскому с открытым письмом

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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