с чего всё началось

Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.

Общество Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.

Общество Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг.

Политика МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии Министерство иностранных дел России расценивает выдворение российских дипломатов из Софии как недружественный и провокационный шаг и предупреждает властей Болгарии об ответных мерах, сообщается в субботу на сайте ведомства.

Происшествия Эстонская яхта выловила из океана близ Тенерифе полтонны гашиша Компания путешественников, отправившаяся туристами на Тенерифе на эстонском паруснике Wesipruul, обнаружила плескающиеся в океане бережно упакованные ящики, на которых были номера и буквы.

Игры Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.

Происшествия Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии Агентство Киодо сообщило, что полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать явке двух сотрудников торгового представительства, которым могли быть переданы секретные данные одной крупной японской коммуникационной компании.

Политика Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.

Шоу-бизнес Лолита удивила фанатов видео без макияжа Певица Лолита Милявская разместила в Instagram видеозапись, на которой предстала перед поклонниками в купальнике с откровенным вырезом и без макияжа.

Политика Зеленский объяснил свой отказ принять отставку премьера Гончарука Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью израильскому Девятому каналу объяснил причину, по которой он не принял отставки премьер-министра Алексея Гончарука.