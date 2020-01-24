с чего всё началось

Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.

Политика Владислав Сурков покинул госслужбу Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.

Политика Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Политика Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.

Экономика Орешкин призвал готовить экономику России к планам ЕС по климату Политика стран Евросоюза по климатическим изменениям повлияет на рынок поставок нефти и газа из России, поэтому готовить экономику страны под соответствующие изменения необходимо уже сегодня.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

Здоровье Врач больницы в городе Ухань умер из-за коронавируса Лян Удун, глава ЛОР-отделения больницы в городе Ухань, скончался в результате пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает телеканал CGTN на официальной странице в Twitter.