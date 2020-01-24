Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.
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Президент Белоруссии в ходе рабочей поездки в Шклов в пятницу заявил, что Россия потребовала от Минска слишком высокую цену за нефть, сообщает 24 января телеканал CTV
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Известиявчера в 12:07

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Лукашенко заявил, что РФ установила слишком высокую цену на нефть

Аргументы и Фактывчера в 16:26

Лукашенко пожаловался на Россию из-за цен на нефть

Life.ruвчера в 15:53

Лукашенко пожаловался на отношение РФ к Белоруссии в нефтяном вопросе

Мой Брянсквчера в 12:47

Лукашенко пожаловался на позицию России в нефтяном вопросе

URA.Ruвчера в 15:04

Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

РИА Новостивчера в 13:35

Безпалько отреагировал на жалобу Лукашенко о «неудобной позе» Белоруссии в нефтяном вопросе

ФАНвчера в 15:44

Лукашенко пожаловался на отношение России к Белоруссии в нефтяном вопросе

Известиявчера в 12:07
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Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек

Российская газета 01:47
Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Интерфакс 00:15
Футбол

Игнатьев спел «Чёрные глаза» на обряде посвящения в «Рубине»

Soccer.ru 01:46
Политика

Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией

Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
Росбалт вчера в 06:45
Футбол

Виктор Ганчаренко: «В матче с „Уралом“ должны сделать первый шаг»

Возможно, в предыдущие годы соперники в первых матчах были ниже уровнем, но нельзя забывать, что у нас на сборах было больше молодых футболистов.
Bobsoccer 01:09
Космос

Российские космонавты начали на МКС эксперимент «Терминатор»

Хотя начали эксперимент одни космонавты, продолжить его поручат Николаю Тихонову, а также Андрею Бабкину.
Актуальные Новости 23 января в 12:42
Общество

Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 14:41
Космос

Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 19:05
Политика

Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной

Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией.
РИА Новости вчера в 15:45
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru вчера в 06:00
Армия и оружие

В США провели военные учения с участием российских вертолетов «Ми-24»

Учения с участием двух вертолетов российского производства «Ми-24» провели Военно-воздушные силы США, 24 января сообщает Business Insider.
Красная весна вчера в 21:17
Футбол

Радонич: «В Самаре живется отлично, я впечатлен»

Нападающий "Крыльев Советов" Деян Радонич рассказал о своей жизни в Самаре. В Самаре живется отлично, я впечатлен.
Soccer.ru 01:11
Теннис

Шварцман о конфликте с Медведевым: «У нас были очень хорошие отношения, но я прекратил с ним общаться»

Аргентинец Диего Шварцман рассказал, что перестал общаться с Даниилом Медведевым после их конфликта во время матча на ATP Cup.
Sports.ru 00:16
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

Известия вчера в 07:43
Футбол

Red Bull не собирается покупать «Спартак»

Известная австрийская компания Red Bull не собирается покупать московский «Спартак», информирует издание Salzburger Nachrichten.
Евро-футбол.ру 01:58
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост вчера в 04:23
Политика

Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
RT на русском вчера в 23:54
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости 02:13
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
РИА Новости вчера в 15:57
Хоккей

Овечкин и Малкин включены в сборные десятилетий по версии НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин включён в первую сборную прошедшего десятилетия по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:27
Теннис

Рублев обыграл Гоффена и вышел в четвертый круг Australian Open

Нева Спорт 02:11
Экономика

Орешкин призвал готовить экономику России к планам ЕС по климату

Политика стран Евросоюза по климатическим изменениям повлияет на рынок поставок нефти и газа из России, поэтому готовить экономику страны под соответствующие изменения необходимо уже сегодня.
Известия вчера в 04:08
Происшествия

Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета

РБК 01:20
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК вчера в 08:07
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
ТАСС вчера в 23:48
Политика

Опубликована новая «прослушка» совещания премьера Украины

Опубликована очередная "прослушка" совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Аудиозапись появилась на YouTube.
Life.ru вчера в 13:44
Здоровье

Врач больницы в городе Ухань умер из-за коронавируса

Лян Удун, глава ЛОР-отделения больницы в городе Ухань, скончался в результате пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает телеканал CGTN на официальной странице в Twitter.
REGNUM вчера в 21:48
Общество

Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Коммерсантъ 01:05
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru вчера в 12:48
Общество

МЧС предупредило о гололедице и сильном ветре в Москве

В Москве сегодня, 25 января, ожидаются усиление ветра, мокрый снег с дождем и гололедица, сообщает столичное управление МЧС РФ.
Коммерсантъ 01:41
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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