Энергетика
РИА НовостиЛукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса
Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Президент Белоруссии в ходе рабочей поездки в Шклов в пятницу заявил, что Россия потребовала от Минска слишком высокую цену за нефть, сообщает 24 января телеканал CTV.Известиявчера в 12:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек
Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Политика
Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией
Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
Футбол
Виктор Ганчаренко: «В матче с „Уралом“ должны сделать первый шаг»
Возможно, в предыдущие годы соперники в первых матчах были ниже уровнем, но нельзя забывать, что у нас на сборах было больше молодых футболистов.
Космос
Российские космонавты начали на МКС эксперимент «Терминатор»
Хотя начали эксперимент одни космонавты, продолжить его поручат Николаю Тихонову, а также Андрею Бабкину.
Общество
Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Политика
Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной
Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Армия и оружие
В США провели военные учения с участием российских вертолетов «Ми-24»
Учения с участием двух вертолетов российского производства «Ми-24» провели Военно-воздушные силы США, 24 января сообщает Business Insider.
Футбол
Радонич: «В Самаре живется отлично, я впечатлен»
Нападающий "Крыльев Советов" Деян Радонич рассказал о своей жизни в Самаре. В Самаре живется отлично, я впечатлен.
Теннис
Шварцман о конфликте с Медведевым: «У нас были очень хорошие отношения, но я прекратил с ним общаться»
Аргентинец Диего Шварцман рассказал, что перестал общаться с Даниилом Медведевым после их конфликта во время матча на ATP Cup.
Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
Футбол
Red Bull не собирается покупать «Спартак»
Известная австрийская компания Red Bull не собирается покупать московский «Спартак», информирует издание Salzburger Nachrichten.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Политика
Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
Хоккей
Овечкин и Малкин включены в сборные десятилетий по версии НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин включён в первую сборную прошедшего десятилетия по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Экономика
Орешкин призвал готовить экономику России к планам ЕС по климату
Политика стран Евросоюза по климатическим изменениям повлияет на рынок поставок нефти и газа из России, поэтому готовить экономику страны под соответствующие изменения необходимо уже сегодня.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
Политика
Опубликована новая «прослушка» совещания премьера Украины
Опубликована очередная "прослушка" совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Аудиозапись появилась на YouTube.
Здоровье
Врач больницы в городе Ухань умер из-за коронавируса
Лян Удун, глава ЛОР-отделения больницы в городе Ухань, скончался в результате пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает телеканал CGTN на официальной странице в Twitter.
Общество
Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус
Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Общество
МЧС предупредило о гололедице и сильном ветре в Москве
В Москве сегодня, 25 января, ожидаются усиление ветра, мокрый снег с дождем и гололедица, сообщает столичное управление МЧС РФ.