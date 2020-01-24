Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.
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Лукашенко пожаловался на позицию России в нефтяном вопросе

URA.Ru15:04

Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

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Лукашенко пожаловался на отношение РФ к Белоруссии в нефтяном вопросе

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Лукашенко пожаловался на отношение России к Белоруссии в нефтяном вопросе

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Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса, обнаруженного в организме летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения.
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