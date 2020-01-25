Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.
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Президент Белоруссии в ходе рабочей поездки в Шклов в пятницу заявил, что Россия потребовала от Минска слишком высокую цену за нефть, сообщает 24 января телеканал CTV
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Известия24 января в 12:07

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Лукашенко заявил, что РФ установила слишком высокую цену на нефть

Аргументы и Факты24 января в 16:26

Лукашенко пожаловался на Россию из-за цен на нефть

Life.ru24 января в 15:53

Лукашенко пожаловался на отношение России к Белоруссии в нефтяном вопросе

Известия24 января в 12:07

Лукашенко пожаловался на позицию России в нефтяном вопросе

URA.Ru24 января в 15:04

Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

РИА Новости24 января в 13:35

Лукашенко пожаловался на отношение РФ к Белоруссии в нефтяном вопросе

Мой Брянск24 января в 12:47

Безпалько отреагировал на жалобу Лукашенко о «неудобной позе» Белоруссии в нефтяном вопросе

ФАН24 января в 15:44
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Политика

Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Газета.Ru вчера в 14:37
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Игры

Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077

Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
3DNews 23 января в 01:53
Политика

Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза в отношении официальных лиц из Крыма, сообщили агентству Рейтер три дипломатических источника.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика

Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Известия вчера в 19:52
Интернет

Фонд СПО призвал Microsoft открыть исходные коды Windows 7

Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в Сети петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».
ФАН 02:32
Политика

Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула

News.ru 24 января в 08:33
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 24 января в 14:07
Здоровье

Иммунолог дал рекомендации, как защититься от коронавируса

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса из Китая.
RT на русском 23 января в 08:11
Единоборства

Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166

В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.
Газета.Ru 00:47
Космос

Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле

Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Телеканал 360° 24 января в 20:23
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
РИА Новости 02:15
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток вчера в 08:29
Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК вчера в 15:17
Здоровье

Названы первые симптомы нового коронавируса

Позже медики установили, что среди первых симптомов коронавируса могут быть и другие проблемы с пищеварительной системой, а также появляться головные боли, тошнота и общая слабость.
Известия вчера в 22:02
Футбол

Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»

Матч 21-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Барселоной», состоявшийся на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершившийся победой хозяев со счётом 2:0, привлёк внимание скаутов ряда европейских клубов.
Чемпионат вчера в 17:02
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность 24 января в 13:34
Наука

Канадские ученые допустили возможность заражения раком

В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
РИА Новости вчера в 20:09
Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу «из-за смены курса на Украину»

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале сообщил об уходе с госслужбы помощника президента РФ Владислава Суркова, пишет «Интерфакс».
Собеседник вчера в 04:50
Происшествия

Вооруженный мечом мужчина разгромил бар в Петербурге

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вооруженный мечом мужчина ворвался в один из баров и начал рубить им мебель и элементы интерьера.
Вести.Ru вчера в 18:27
Здоровье

В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса

"В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса", - пишет издание на ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.
РИА Новости вчера в 23:36
Наука

Происхождение китайского коронавируса от змей подвергли сомнению

К 7 января китайские ученые выяснили, что болезнь вызывает коронавирус нового типа, который получил название 2019-nCoV.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:31
Фигурное катание

Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы

В последний раз четыре золотые награды на главном континентальном турнире россияне завоевывали в 2006-м.
ProstoProSport вчера в 17:05
Армия и оружие

Российские вертолёты погоняли американских рейнджеров в Сирии

Накануне днём, две ударных винтокрылых машины ВКС России были замечены в районе трасс, соединяющих город Камышли и Хасаку, где располагается несколько американских военных блок-постов, созданных специально для блокирования перемещения российских военных по территории САР.
Avia.pro вчера в 22:30
Армия и оружие

«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией

«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.
Lenta.ru 02:17
Наука

Доктор Джэйми Фостер представил рецепт «идеального кофе»

ToDay News Ufa 23 января в 22:51
Общество

США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за коронавируса

В Китае сотрудники американского консульства в городе Ухань (провинция Хубэй) и некоторые граждане Соединенных Штатов будут эвакуированы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 23:20
Футбол

Саутгейт может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Сульшера является наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.
Bookmaker-ratings.ru 01:25
Космос

В Челябинском метеорите нашли новый минерал

В составе Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году, нашли следы нового минерала.
МИР 24 24 января в 08:36
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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