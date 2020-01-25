Энергетика
РИА НовостиЛукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса
Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
Президент Белоруссии в ходе рабочей поездки в Шклов в пятницу заявил, что Россия потребовала от Минска слишком высокую цену за нефть, сообщает 24 января телеканал CTV.Известия24 января в 12:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Политика
Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Игры
Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077
Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
Политика
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза в отношении официальных лиц из Крыма, сообщили агентству Рейтер три дипломатических источника.
Политика
Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Интернет
Фонд СПО призвал Microsoft открыть исходные коды Windows 7
Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в Сети петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».
Политика
Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Здоровье
Иммунолог дал рекомендации, как защититься от коронавируса
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса из Китая.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166
В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.
Космос
Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле
Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Здоровье
Названы первые симптомы нового коронавируса
Позже медики установили, что среди первых симптомов коронавируса могут быть и другие проблемы с пищеварительной системой, а также появляться головные боли, тошнота и общая слабость.
Футбол
Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»
Матч 21-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Барселоной», состоявшийся на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершившийся победой хозяев со счётом 2:0, привлёк внимание скаутов ряда европейских клубов.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Наука
Канадские ученые допустили возможность заражения раком
В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу «из-за смены курса на Украину»
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале сообщил об уходе с госслужбы помощника президента РФ Владислава Суркова, пишет «Интерфакс».
Происшествия
Вооруженный мечом мужчина разгромил бар в Петербурге
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вооруженный мечом мужчина ворвался в один из баров и начал рубить им мебель и элементы интерьера.
Здоровье
В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса
"В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса", - пишет издание на ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.
Наука
Происхождение китайского коронавируса от змей подвергли сомнению
К 7 января китайские ученые выяснили, что болезнь вызывает коронавирус нового типа, который получил название 2019-nCoV.
Фигурное катание
Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
В последний раз четыре золотые награды на главном континентальном турнире россияне завоевывали в 2006-м.
Армия и оружие
Российские вертолёты погоняли американских рейнджеров в Сирии
Накануне днём, две ударных винтокрылых машины ВКС России были замечены в районе трасс, соединяющих город Камышли и Хасаку, где располагается несколько американских военных блок-постов, созданных специально для блокирования перемещения российских военных по территории САР.
Армия и оружие
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.
Наука
Доктор Джэйми Фостер представил рецепт «идеального кофе»
Общество
США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за коронавируса
В Китае сотрудники американского консульства в городе Ухань (провинция Хубэй) и некоторые граждане Соединенных Штатов будут эвакуированы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Футбол
Саутгейт может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
Основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Сульшера является наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.
Космос
В Челябинском метеорите нашли новый минерал
В составе Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году, нашли следы нового минерала.