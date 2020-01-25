Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.
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Президент Белоруссии в ходе рабочей поездки в Шклов в пятницу заявил, что Россия потребовала от Минска слишком высокую цену за нефть, сообщает 24 января телеканал CTV
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Известия24 января в 12:07

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Лукашенко заявил, что РФ установила слишком высокую цену на нефть

Аргументы и Факты24 января в 16:26

Лукашенко пожаловался на Россию из-за цен на нефть

Life.ru24 января в 15:53

Лукашенко пожаловался на отношение РФ к Белоруссии в нефтяном вопросе

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Лукашенко пожаловался на позицию России в нефтяном вопросе

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Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

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Лукашенко пожаловался на отношение России к Белоруссии в нефтяном вопросе

Известия24 января в 12:07
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Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
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В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

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В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
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Коронавирус ни у кого из китайских туристов в Москве не обнаружен

Ни у кого из госпитализированных в Москве китайских туристов не обнаружено коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения.
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Авто

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Коронавирус 2019-nCoV становится опаснее

Новый тип коронавируса 2019-nCoV приступил к процессу адаптации, поэтому возможность заразиться им увеличилась.
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Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor

Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.
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Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

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Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
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Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
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Авто

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Американские военные опробуют в Европе сценарий войны 2028 года

В соответствии со сценарием маневров, в 2028 году на территории Европы вспыхнет масштабный вооруженный конфликт с противником, имя которого авторы сценария не называют, отмечая лишь, что он по своем силам близок к НАТО.
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Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет

Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.
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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 31.
ТАСС вчера в 18:56
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
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С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков

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Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

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Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании.
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Политика

Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
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Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
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Кокорин вошёл в стартовый состав «Зенита» на игру против «Зальцбурга»

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Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night

В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
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Нашлась мать детей-«маугли» из заброшенного дома под Читой

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Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
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Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды

Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в интернете петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».
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Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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