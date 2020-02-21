Экономика

REGNUMREGNUMЛукашенко: позвонил Путин с неожиданным предложением по нефти

Российский президент Владимир Путин сделал неожиданное предложение по поставкам нефти белорусскому президенту Александру Лукашенко. Об этом Лукашенко заявил 21 февраля на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым в Минске.
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Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

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Лукашенко заявил о предложении Путина выплатить компенсацию до $300 млн

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Предложение с неизвестными: на чем сошлись Москва и Минск

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Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
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Россиянку задержали в Испании по запросу США

Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» «Всероссийского центра карантина растений», россиянку Олесю Красилову, задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
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Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Коммерсантъ 07:35
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Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
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Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
РИА Новости вчера в 20:39
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Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой.
РИА Новости 07:26
Общество

Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли

Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Новостной фронт 02:30
Армия и оружие

Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
RT на русском 08:09
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии

Известия 19 февраля в 22:57
Происшествия

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
РИА Новости 08:28
Политика

Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 03:18
Политика

Путин ответил на вопрос о возможном мире и дружбе с Зеленским

Журналист Андрей Ванденко спросил у президента России Владимира Путина о том, есть ли вероятность, что он может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 02:17
Экономика

На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ

Цена на газ на Украине выросла бы в три-четыре раза в случае отказа от нового транзитного контракта, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Верховной раде.
РИА Новости 10:50
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

РИА Новости 05:43
Политика

Зеленский позвонил гражданке Украины, которая находится в Ухане

REGNUM 02:57
Политика

В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах

На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Евразия Daily 06:12
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Общество

Валерия создаст партию «Сильные женщины»

Певица Валерия создаст политическую партию, которая будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием.
ТАСС 09:20
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
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Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
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Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
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Общество

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
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МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК 04:34
Политика

Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны

Беспорядки на Украине из-за эвакуации людей из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани являются частью информационной войны, считает премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Названы гонорары Уайлдера и Фьюри за матч-реванш

ProstoProSport 05:00
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода

РИА Новости 02:29
Политика

США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату

США не выдали замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН, заявил в пятницу российский постпред Василий Небензя.
РИА Новости 10:53
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В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку

Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Российская газета 08:15
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