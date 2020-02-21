Экономика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. Как пишет БЕЛТА, главы государств, в частности, обсуждали поставки энергоресурсов.
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Россия согласна на уступки Белоруссии в поставках нефти

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:57

Лукашенко оценил потери Минска в 2020 году от налогового маневра в РФ в $430 млн

ТАССвчера в 06:25

Предложение с неизвестными: на чем сошлись Москва и Минск

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Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

РИА Новостивчера в 10:40

Лукашенко оценил потери Белоруссии от налогового манёвра в 2020 году

RT на русскомвчера в 06:15

Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

Коммерсантъвчера в 05:33
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Происшествия

На Украине прошли протесты против эвакуированных из Китая

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса из Китая самолетами вывезут 45 граждан Украины и 27 иностранцев.
RuNews24.ru вчера в 04:28
Армия и оружие

ВС Франции отчитались по операциям в Мали

Красная весна 19 февраля в 07:55
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.
РИА Новости 18 февраля в 18:11
Общество

Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки

Бывшую помощницу заместителя председателя правительства Анастасию Алексееву обвинили во взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.
РИА Новости 20 февраля в 12:03
Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Piter.tv вчера в 04:34
Технологии

NASA опубликовало снимки древнего озера в Сахаре

NASA удалось получить снимки древнего озера, которое когда-то находилось в Центральной Африке.
Pravda.Ru вчера в 02:44
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru вчера в 08:06
Общество

Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки

Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Челябинск Сегодня 20 февраля в 10:21
Армия и оружие

Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США

Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
REGNUM 20 февраля в 20:33
Авто

Станет ли палладий новым золотом

Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Коммерсантъ 20 февраля в 17:34
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия вчера в 18:40
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 00:45
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 лондонцы проиграли на своем поле "РБ Лейпциг" - 0:1.
Российская газета 19 февраля в 17:15
Шоу-бизнес

Саша Зверева вышла замуж в прямом эфире

Все желающие могли наблюдать за событием в прямом эфире. Однако, это удовольствие было не бесплатным.
Paparazzi.ru вчера в 04:41
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе

Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.
РИА Новости вчера в 17:45
Армия и оружие

В ближайшие 10 лет США не смогут бросить вызов России

Что касается стратегического ядерного оружия, то тут США отстают гораздо сильнее.
Московский Комсомолец в Марий Эл 20 февраля в 04:43
Армия и оружие

Анатомия молчаливой жестокости

Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Еженедельник Звезда 20 февраля в 22:12
Политика

Украину поразил «дикий» вирус, который может перекинуться на Россию

Во всяком случае, премьер-министр Украины А. Гончарук несет беспомощное "Граждане, успокойтесь, среди эвакуированных из Уханя ни у кого нет коронавируса".
РИА Новости вчера в 03:15
Космос

Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner.
Известия вчера в 23:33
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия вчера в 12:18
Политика

Белый дом попросил составить списки противников Трампа

Руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников президента США Дональда Трампа больше не будут повышать по службе в другие ведомства, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
Здоровье

Диетологи объяснили, как может навредить гречневая каша в рационе

Гречневая каша относится к числу полезных блюд, однако, в некоторых случаях ее употребление может навредить организму и здоровью в целом.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Происшествия

В ДТП под Новосибирском погибли двое взрослых и двое детей

В результате ДТП на месте погибли водитель и двое детей, ехавших в Opel Astra.
REGNUM вчера в 13:47
Игры

Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза

NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
CyberSport.ru 19 февраля в 15:20
Культура

Потап и Mozgi показали девушек в мужских профессиях в «Девчонке»

Голосование проходило в два этапа, и лидером стало предложение показать в новом видео женщин в мужских профессиях.
ИА InterMedia вчера в 05:58
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Происшествия

У сбежавшей из Боткинской больницы пациентки не нашли коронавирус

У петербурженки Аллы Ильиной, которая сбежала из карантина в Боткинской больнице, не обнаружили коронавирус.
Peterburg2.ru вчера в 02:11
Общество

В Подмосковье стали чаще сортировать отходы

В прошлом году сортировать отходы начали 40% жителей Подмосковья. По словам министра ЖКХ, к концу года этот показатель увеличился до 60%.
РИА Новости 20 февраля в 12:27
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
REGNUM 00:15
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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