Политика
РамблерЛукашенко предлагал Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как во время встречи с российским коллегой Борисом Ельциным и главой США Биллом Клинтоном предлагал американцу возглавить Союзное государство.
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Политика
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Гаджеты
Apple может вскоре выпустить наушники AirPods Pro
Уже давно ходят слухи, что Apple работает над новыми беспроводными наушниками AirPods с функцией шумоподавления.
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
Армия и оружие
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Армия и оружие
Трамп рассказал о переговорах с Эрдоганом по Сирии
Американский президент Дональд Трамп заявил, что поговорил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о ситуации в Сирии.
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
Политика
МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
Политика
Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину
Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные прививки
В РФ Минздрав подготовил методические рекомендации на случай осложнений после вакцинации.
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
Авто
Раскрыта внешность кроссовера Aston Martin DBX
Мировая премьера кроссовера пройдёт в декабре.
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года
Встретятся два непобежденных чемпиона мира: украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев.
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
Политика
Появились новые доказательства принадлежности арктического шельфа России
Минобороны России направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Технологии
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Устройство Click to Pray («нажми и молись») представляет собой четки с привязкой к мобильному приложению.
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Происшествия
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс».
Общество
Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни
Соцсеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни, сообщается на сайте телеканала.
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
У Локомотива очень много травмированных, Ахмат же сразу после смены тренера одержал первую победу за два месяца, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Второго ребенка артисту подарила 23-летняя модель Анастасия Решетова, мальчика назвали Ратмиром.
Происшествия
Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку
Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Шоу-бизнес
Актриса Бочкарёва ответила на обвинения в пиаре на наркотиках
Российская актриса Наталья Бочкарёва, известная по ситкому «Счастливы вместе», в шутку назвала гениальными сообщения о том, что она устроила скандал с наркотиками ради пиара.