Политика

РамблерРамблерЛукашенко предлагал Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как во время встречи с российским коллегой Борисом Ельциным и главой США Биллом Клинтоном предлагал американцу возглавить Союзное государство.
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Лукашенко рассказал, как предлагал Клинтону возглавить Союзное государство

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Лукашенко рассказал, как с Ельциным в шутку предлагал Клинтону пост в Союзном государстве

ТАСС06:49

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Московский Комсомолец06:13
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Политика

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Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
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Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
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