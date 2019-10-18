Политика

РамблерРамблерЛукашенко предлагал Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как во время встречи с российским коллегой Борисом Ельциным и главой США Биллом Клинтоном предлагал американцу возглавить Союзное государство.
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Лукашенко рассказал, как предлагал Клинтону возглавить Союзное государство

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