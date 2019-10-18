Политика
РамблерЛукашенко предлагал Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как во время встречи с российским коллегой Борисом Ельциным и главой США Биллом Клинтоном предлагал американцу возглавить Союзное государство.
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Политика
Путин утвердил создание «Военно-строительной компании»
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания".
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Политика
В ООН призвали решить конфликт с выдачей виз США
В Организации Объединенных Наций выразили надежду, что конфликт из-за отказа в выдаче виз дипломатам из других стран будет решен.
Политика
Пушков оценил действия Эрдогана, выбросившего письмо от Трампа
Ранее телеканал BBC сообщал со ссылкой на источники, что турецкий лидер якобы выбросил письмо Трампа в мусорную корзину.
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
Происшествия
Отец Цоя оценил новую версию гибели сына
Отец лидера группы «Кино» Роберт Цой обвинил людей, проводящих новые расследования гибели его сына, в попытках «прославиться и выпендриться».
Происшествия
В Пятигорске произошел крупный пожар
В Пятигорске произошел крупный пожар в нежилом строении.
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Общество
Суд лишил Бочкареву водительских прав на 20 месяцев
Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и назначили ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
Гаджеты
Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность
Молодежный смартфон Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite с операционной системой Kirin 810 был замечен в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, пишет 18 октября информационный портал Ixbt.com.
Гаджеты
Смартфон Huawei P Smart 2020 замечен в базе данных TENAA
Пока неизвестно, действительно ли новинка от Huawei станет продолжением линейки P Smart, однако она обзавелась дисплеем на 6,3 дюйма, пока соотношение сторон составило 20:9. Основная камера у девайса должна оказаться тройной, притом основной дачки получил сенсор на 48 Мп.
Политика
Клинтон назвала кандидата в президенты США от России
Бывшая глава Госдепа и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон назвала имя будущего главы государства, которого поддержит Россия.
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Политика
США отреагировали на снятие с поезда дипломатов в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии троих дипломатов с поезда в Северодвинске.
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за ситуации в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вывод американских войск с севера Сирии, а также военная операция Турции в САР вызывают сомнение в функционировании НАТО.
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Футбол
Донецкий «Шахтер» разгромил «Колос» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" разгромили "Колос" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Украины.
Армия и оружие
США оставили на базе у Манбиджа инфраструктуру и вышку связи
Сообщается, что «они даже не успели поджечь базу». Вышки связи, все помещения и другие объекты инфраструктуры остались в рабочем состоянии.
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «ястребами»
Литва намерена приобрести у США шесть вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»), которые должны будут заменить советские Ми-8.
Политика
Михаил Федотов покинет пост главы СПЧ в ближайшие дни
Председатель Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов, по нашим данным, уходит со своего поста.
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
Политика
Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии
Матерные послания в адрес России на заброшенной американской базе на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж оставил украинец.
Авто
Bentley Flying Spur разбит во время прохождения испытаний
Bentley Flying Spur попал в аварию во время тестирования на специальном полигоне.