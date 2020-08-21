Лукашенко предложил Макрону помочь с «жилетами»

Александр Григорьевич считает, что для начала это ему нужно приехать во Францию и стать посредником между "желтыми жилетами" и президентом страны. "Там ой какая обстановка, не дай Бог", — отметил белорусский лидер, подчеркивая, что Макрон не обращает внимания на проблемы своего государства.