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Вести.Ru
Вести.Ru

Лукашенко предложил Макрону помочь с «жилетами»

Александр Григорьевич считает, что для начала это ему нужно приехать во Францию и стать посредником между "желтыми жилетами" и президентом страны. "Там ой какая обстановка, не дай Бог", — отметил белорусский лидер, подчеркивая, что Макрон не обращает внимания на проблемы своего государства.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко предложил Макрону посредничество между ним и «желтыми жилетами»

РБК11:50
Российская газета

Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать миротворцем

Российская газета09:54
ТАСС

Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать посредником в разрешении кризиса

ТАСС09:16
Говорит Москва

Лукашенко предложил Макрону посредничество в переговорах с «жёлтыми жилетами»

Говорит Москва09:26
РИА Новости

Лукашенко готов стать посредником между Макроном и «желтыми жилетами»

РИА Новости09:17
Известия

Лукашенко ответил Макрону на предложения о посредничестве

Известия09:28
Вести.Ru

Лукашенко предложил Макрону помочь с «жилетами»

Вести.Ru09:14
КП - Беларусь

Лукашенко: Пусть Макрон и Помпео сначала разберутся у себя

КП - Беларусь09:48

МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВ06:32
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Опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Корона»

Главным событием, освещаемым в ролике и призванным привлечь зрителей, стала свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер Ожидаемый с нетерпением четвёртый сезон популярной теледрамы начнёт выходить на Netflix с 15-го ноября.
Inc-news.ru17:38
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Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М»

Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Следственный комитет России (СКР) сообщил о раскрытии заказного убийства главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова, совершенного в 2017 году.
Коммерсантъ10:26
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.рувчера в 02:29
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