Лукашенко предложил Макрону помочь с «жилетами»
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Александр Григорьевич считает, что для начала это ему нужно приехать во Францию и стать посредником между "желтыми жилетами" и президентом страны. "Там ой какая обстановка, не дай Бог", — отметил белорусский лидер, подчеркивая, что Макрон не обращает внимания на проблемы своего государства.В источнике
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