с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию, пишет РИА "Новости". Он сказал, что самым простым вариантом, который устроит всех станет именно присоединение России к Белоруссии, поскольку в таком случае никто не будет против.

Политика В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата» О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИДов двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.

Технологии Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.

Космос Корабль Starliner совершил посадку Космический корабль Boeing CST-100 Starliner успешно совершил посадку на территории американского штата Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет, который проходил без экипажа на борту.

Политика Путин назвал поддержавшего Гитлера посла Польши сволочью Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.

Здоровье В Арсеньеве открылся Центр амбулаторной онкологической помощи Уже до конца года в Приморском крае откроются пять центров амбулаторной онкологической помощи, еще один отроют в следующем году и пять – в 2021 году.

Космос Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие экзопланеты Вокруг Kepler-51 вращаются три планеты: Kepler-51b, Kepler-51c и Kepler-51d, и ученые уже говорят, что они представляют новый класс сверхлегких звезд, говорится на сайте arXiv.org.

Авто Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России Судя по опубликованным изображениям, речь идет о Nissan Sentra нового поколения, представленном в ноябре этого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Авто Гиперкар McLaren Speedtail подтвердил максималку Гиперкар Speedtail на лавры самой быстрой дорожной и серийной модели в мире не претендует, зато это самый скоростной McLaren.

Авто Минпромторг поделит промсубсидии в пользу российских концернов Минпромторг поделит промсубсидии в пользу российских концернов Минпромторг представил концепцию дифференциации промышленных субсидий, которые де-факто компенсируют утильсбор локализованным концернам и обеспечивают рентабельность производств.

Происшествия В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.

Футбол Холанн хочет перейти в «Ювентус» 19-летний форвард хочет перейти в "Ювентус". Отмечается, что трансфер может состояться уже во время зимнего трансферного окна.

Шоу-бизнес Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки Которую родила в ноябре 2018 года. Певица Анна Шурочкина назвала имя своей дочери и впервые разрешила опубликовать ее фотоснимки.

Транспорт Из Москвы в Крым отправился первый поезд С Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.

Гаджеты Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения» Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.

Общество СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.