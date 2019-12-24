Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко предложил России стать частью Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию, пишет РИА "Новости". Он сказал, что самым простым вариантом, который устроит всех станет именно присоединение России к Белоруссии, поскольку в таком случае никто не будет против.
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с чего всё началось
— Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже, в плане единого государства — вы вступаете в состав Белоруссии, — сказал Лукашенко, смеясь, в эфире радиостанции "Эхо Москвы
".
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