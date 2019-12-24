Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию. Об этом белорусский лидер рассказал в беседе с Алексеем Венедиктовым на радиостанции «Эхо Москвы».
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с чего всё началось
— Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже, в плане единого государства — вы вступаете в состав Белоруссии, — сказал Лукашенко, смеясь, в эфире радиостанции "Эхо Москвы
".
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