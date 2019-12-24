Политика
Телеканал 360°Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию. Об этом белорусский лидер рассказал в беседе с Алексеем Венедиктовым на радиостанции «Эхо Москвы».
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с чего всё началось
— Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже, в плане единого государства — вы вступаете в состав Белоруссии, — сказал Лукашенко, смеясь, в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Life.ru08:24
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Политика
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Большинство россиян (около 80 процентов) оказались довольны своей жизнью.
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Актёр Майл Б. Джордан в интервью рассказал о том, какого бы Супермена он мог бы сыграть. Об этом 24 декабря сообщил портал Comicbook.
Спорт
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В Курске открылась третья очередь онкоцентра
Армия и оружие
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В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Политика
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В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
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Речь идёт о NVIDIA GeForce Experience (GFE).
Политика
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