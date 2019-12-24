с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию. Об этом белорусский лидер рассказал в беседе с Алексеем Венедиктовым на радиостанции «Эхо Москвы».

Политика Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи» Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.

Общество Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.

Общество Медведев утвердил создание особой экономической зоны в Грозном Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Общество Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.

Политика Путин выступит на коллегии Минобороны РФ Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве сообщается на сайте Кремля.

Здоровье Безвредное новогоднее меню рекомендуют жителям Алтайского края Следует уменьшить количество соленых продуктов и салатов с майонезом Населению Алтайского края дали простые советы, как правильно составить меню, чтобы избежать проблем со здоровьем в новогодние праздники.

Спорт Исполком ОКР поддержал намерение РУСАДА не соглашаться с решением ВАДА Исполком Олимпийского комитета России единогласно поддержал решение набсовета Российского антидопингового агентства не соглашаться с вердиктом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по лишению РУСАДА статуса соответствия, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Армия и оружие Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Наука Земля на прослушке На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.