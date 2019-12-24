Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам белорусского лидера, это был бы «совсем простой вариант» объединения двух государств.
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с чего всё началось
— Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже, в плане единого государства — вы вступаете в состав Белоруссии, — сказал Лукашенко, смеясь, в эфире радиостанции "Эхо Москвы
".
Life.ru08:24

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Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

Lenta.ru11:31

«Простой вариант» от Лукашенко: Россия вступает в состав Белоруссии

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Газета.Ru08:19

Лукашенко «предложил» России вступить в Белоруссию

Национальная служба новостей08:41
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В распоряжении Metaratings.ru оказался проект нового регламента РФС по этике, согласно которому с 1 января 2020 года работу судей будет запрещено критиковать.
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Телеведущий Попов пристыдил Наргиз за слова о России

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Галкин рассказал об особенностях жизни с Пугачевой

Российский юморист и шоумен Максим Галкин рассказал об особенностях семейной жизни с Аллой Пугачевой, разница в возрасте с которой составляет 27 лет.
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Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
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Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Lenta.ru 10:53
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
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Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии

Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО.
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Армия и оружие

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Если потенциальный противник нанесет ядерный удар по США, то наиболее вероятными целями для такого удара станут города Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон, пишет Business Insider со ссылкой на эксперта в области здравоохранения Колумбийского университета Ирвина Редленера.
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«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

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Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
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В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье

В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
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Общество

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
РБК вчера в 15:21
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
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Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

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Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков

Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
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Культура

Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
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Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Известия вчера в 13:23
Кино

Обнародован список худших фильмов 2019 года

Американские кинокритики представили список самых худших, по их мнению, фильмов, которые вышли на экраны в уходящем году.
Gazeta.SPb 22 декабря в 00:30
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Косторная может пропустить чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Алёна Косторная может не выйти выступать на чемпионате России в Красноярске.
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Армия и оружие

В России начали разработку двух новых боевых роботов

В России начали работу по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса, сообщил главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
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Начальник первого поезда в Крым не успел войти в состав до отправления

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На Ольгу Бузову подали в суд из-за долгов по коммуналке

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Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
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Общество

Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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