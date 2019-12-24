с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам белорусского лидера, это был бы «совсем простой вариант» объединения двух государств.

Футбол РФС запретит критиковать футбольных арбитров В распоряжении Metaratings.ru оказался проект нового регламента РФС по этике, согласно которому с 1 января 2020 года работу судей будет запрещено критиковать.

Шоу-бизнес Галкин рассказал об особенностях жизни с Пугачевой Российский юморист и шоумен Максим Галкин рассказал об особенностях семейной жизни с Аллой Пугачевой, разница в возрасте с которой составляет 27 лет.

Экономика Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.

Армия и оружие СМИ назвали возможные цели ядерного удара по США Если потенциальный противник нанесет ядерный удар по США, то наиболее вероятными целями для такого удара станут города Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон, пишет Business Insider со ссылкой на эксперта в области здравоохранения Колумбийского университета Ирвина Редленера.

Общество В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Технологии Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.