Общество

REGNUMREGNUMЛукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии

Минск, 4 июля 2020, 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске. Об этом 3 июля сообщает агентство «Белта».
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Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного

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Средний семейный желаемый доход по России составил 85,7 тысяч рублей

Российской семье из двух работающих взрослых и одного ребёнка требуется в среднем 85,7 тысяч рублей в месяц, что на 7,7 тысяч больше показателя прошлого года.
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Экономика

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Доллар на закрытии торгов вырос до 71,37 руб, евро — до 80,29 руб. "Снижению курса [рубля] способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая", — передает "Коммерсант".
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Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
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ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
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Росавиация продлила запрет на въезд иностранцев до конца июля.
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В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок

Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.
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Первый космический турист сможет в 2023 году выйти в открытый космос

Первый космический турист сможет в 2023 году выйти в открытый космос.
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Россия защитит Кавказ и Краснодарский край системами ПВО «Бук-М3»

Россия снабдит 90-ю зенитно-ракетную бригаду комплексами "Бук-М3".
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Более 10 человек пропали без вести на юге Японии после схода оползней

В префектуре Кумамото на юго-западе Японии после схода оползней и наводнения пропали без вести 13 человек, сообщает NHK.
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Разведка США заявила об отсутствии доказательств сговора России и талибов

Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии прямых доказательств сговора России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане.
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Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10

Известно, что Windows 8 не вошла в список ОС, которые будет поддерживать ролевой экшн.
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Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным

В конце июня в целом ряде российских СМИ появилась информация о том, что 32-летний Павел Прилучный, который только-только официально развелся с Агатой Муцениеце, уже завел новый роман с коллегой по цеху, 34-летней Мирославой Карпович.
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Нюша о романе с Егором Кридом: «Долгое время не могла простить»

29-летняя Нюша уверяет, что совместная композиция с Кридом не являлась продуманным пиар-ходом и создана по настойчивой просьбе самих фанатов.
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Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
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