Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии
Смотрите также
WhatsApp запускает пять новых функций
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Адвокат семьи убитой аспирантки: Историк Соколов избивал девушку
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Путин подписал указ о поправках в Конституцию
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
Компания BMW обновляет программное обеспечение своих автомобилей
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
На Украине назвали численность военных РФ, сосредоточенных на границе
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
Водителей призвали планировать поездки с учетом закрытия участка метро
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Курс рубля упал до минимума с конца мая
Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии
Опубликован обновленный текст Конституции России
ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею
Минск, 4 июля 2020, 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске. Об этом 3 июля сообщает агентство «Белта».В источнике
Подробнее о событии
Лукашенко про фонтан от Сбербанка: Настоящее украшение страны, и я вам за это благодарен!
КП - Беларусьвчера в 14:59