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REGNUMREGNUM

Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии

Минск, 4 июля 2020, 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске. Об этом 3 июля сообщает агентство «Белта».В источнике
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Лукашенко предложил Сбербанку финансировать крупные проекты в Белоруссии

РБК20:48

Лукашенко предложил Сбербанку РФ финансировать крупные проекты Белоруссии

Вести.Ru18:56

Лукашенко предложил Сбербанку финансировать проекты в Белоруссии

URA.Ruвчера в 16:08

Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в белорусские проекты

ТК Звездавчера в 16:19

Лукашенко предложил Сбербанку участвовать в крупных проектах Белоруссии

Коммерсантъвчера в 16:08

Лукашенко предложил Сбербанку финансировать экономику Белоруссии

News.ruвчера в 16:34

Лукашенко предложил Сбербанку участвовать в финансировании проектов в Белоруссии

ТАССвчера в 15:52

Лукашенко про фонтан от Сбербанка: Настоящее украшение страны, и я вам за это благодарен!

КП - Беларусьвчера в 14:59
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Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъвчера в 15:43
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Эксперт рассказал о невозможности удалить навсегда свой цифровой след

Цифровой след представляет собой данные, которые пользователь оставляет, осуществляя интернет-серфинг: история поиска в браузере (показывает интересы и приоритеты), посты в соцсетях (выдают данные о нашем местоположении), комментарии под чужими постами, лайки, репосты и личная переписка.
Online47.ru20:32
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Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa1 июля в 13:17
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Смоленская область переходит ко второму этапу снятия ограничений

Как сообщила в ходе совещания в администрации региона главный санитарный врач Смоленской области Лариса Сидоренкова, на сегодняшний день в субъекте РФ выполняются условия Роспотребнадзора, позволяющие перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер.
Smolnarod.ruвчера в 09:36
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СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме

В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил в интервью «РИА Новости», что беспилотный роботизированный вариант танка Т-14 «Армата» будет создан в 2018 году.
РБК22:57
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На Украине назвали численность военных РФ, сосредоточенных на границе

Киев, 3 июля 2020, 08:39 — REGNUM На границе с Украиной сосредоточены три группировки российских войск общей численностью 87 тыс. человек, заявил начальник главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк, сообщило 2 июля информационное агентство Укринформ.
REGNUMвчера в 01:39
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Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ruвчера в 10:02
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