Минск, 4 июля 2020, 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске. Об этом 3 июля сообщает агентство «Белта».

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