Общество
REGNUMЛукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии
Минск, 4 июля 2020, 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске. Об этом 3 июля сообщает агентство «Белта».
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Лукашенко про фонтан от Сбербанка: Настоящее украшение страны, и я вам за это благодарен!
КП - Беларусьвчера в 14:59
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Первый космический турист сможет в 2023 году выйти в открытый космос.
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Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
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В США досрочно освободили педофила, осужденного на тысячу лет тюрьмы
Вашингтон, 4 июля 2020, 00:00 — REGNUM В США условно-досрочно освобожден из тюрьмы педофил Питер Мэллори, ранее приговоренный к тысяче лет лишения свободы, сообщает 3 июля New York Post.
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Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными
Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентам с онкологическими заболеваниями, впервые предусматривается наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни, сообщает пресс-служба министерства.
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В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
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РИА Новости вчера в 19:48
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
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Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
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Путин подписал указ о поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками».
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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в связи с развитием экономики скоро столкнется c нехваткой рабочих рук, поэтому страна заинтересована в притоке трудовых мигрантов.
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Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу с Днем независимости США отметил важность выстраивания прочных и конструктивных отношений с Вашингтоном для Минска "на основании общих ценностей и приоритетов", сообщила в субботу пресс-служба главы республики.
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Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
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В Кузбассе умер одиннадцатый пациент от осложнений, вызванных COVID-19
Одиннадцатый пациент умер в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 71 новый случай заражения, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
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Похудевший на 100 кг Максим Фадеев раскрыл детали своей диеты
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Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах произошло.
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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
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Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
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Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
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«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
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Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей
На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
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